Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк выступил с заявлением после сумасшедшего матча Кривбасс – Динамо
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 16:30 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:15
Костюк выступил с заявлением после сумасшедшего матча Кривбасс – Динамо

Киевляне выиграли 6:5

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал матч чемпионата Украины против «Кривбасса» (6:5).

«Разговор в перерыве? Сказал, что мы владеем преимуществом, но плохо готовимся к потере мяча. И погода в первом тайме, вроде бы, была на нашей стороне, но те мячи, которые мы пропустили, — следствие неподготовленности к потере мяча. Ну и нужно, конечно, отметить Мендосу: он бил по воротам четыре раза — и все залетело. Ветер тоже сказался: он так колебал мяч в полете, что наш вратарь просто не мог его отбить, и в итоге Мендоса забил ударом с 30 метров. Это был тайм Мендосы.

В перерыве сказал ребятам, что матч еще не проигран, преимущество в игре на нашей стороне, нужно просто забить свои мячи, верить в свои силы.

Это самый сумасшедший матч в тренерской карьере? Да. Хотя был еще матч в юношеском чемпионате, когда мы после первого тайма без шансов проигрывали «Ворскле» – 0:3, а в итоге победили 4:3.

Мы не были готовы к потерям мяча. Вы видели, как соперник действовал на подборах, хорошо выбегал, а мы не готовились к таким потерям мяча. Поэтому всё так и произошло в первом тайме. Плюс Мендоса «зажигал».

А еще мы были не готовы к перестройкам, когда Мендоса выходил в центр: в этих ситуациях нужно было подстраховывать и не позволять наносить удары, а мы низко садились. В перерыве сделали игрокам на этом акцент. Центральный защитник должен в таких ситуациях смещаться и подстраховывать. А Захарченко в первом тайме этого не делал. Во втором тайме мы это исправили.

Мы видели, что хоть и много создавали, но нам немного не хватало мастерства. Буяльский и Ярмоленко добавили этого мастерства и забили эти голы. Это опыт. Они сегодня работали на коллектив, победили благодаря и их голам тоже», – сказал Костюк.

По теме:
Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если учитывать погоду и ветер, то 9 мячей влетело в одни ворота. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
А де головне питання. Про кількість шуб, що зняли з гравців Динамо Монако і занесли в роздягальну Кривбаса? 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем