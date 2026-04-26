Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал матч чемпионата Украины против «Кривбасса» (6:5).

«Разговор в перерыве? Сказал, что мы владеем преимуществом, но плохо готовимся к потере мяча. И погода в первом тайме, вроде бы, была на нашей стороне, но те мячи, которые мы пропустили, — следствие неподготовленности к потере мяча. Ну и нужно, конечно, отметить Мендосу: он бил по воротам четыре раза — и все залетело. Ветер тоже сказался: он так колебал мяч в полете, что наш вратарь просто не мог его отбить, и в итоге Мендоса забил ударом с 30 метров. Это был тайм Мендосы.

В перерыве сказал ребятам, что матч еще не проигран, преимущество в игре на нашей стороне, нужно просто забить свои мячи, верить в свои силы.

Это самый сумасшедший матч в тренерской карьере? Да. Хотя был еще матч в юношеском чемпионате, когда мы после первого тайма без шансов проигрывали «Ворскле» – 0:3, а в итоге победили 4:3.

Мы не были готовы к потерям мяча. Вы видели, как соперник действовал на подборах, хорошо выбегал, а мы не готовились к таким потерям мяча. Поэтому всё так и произошло в первом тайме. Плюс Мендоса «зажигал».

А еще мы были не готовы к перестройкам, когда Мендоса выходил в центр: в этих ситуациях нужно было подстраховывать и не позволять наносить удары, а мы низко садились. В перерыве сделали игрокам на этом акцент. Центральный защитник должен в таких ситуациях смещаться и подстраховывать. А Захарченко в первом тайме этого не делал. Во втором тайме мы это исправили.

Мы видели, что хоть и много создавали, но нам немного не хватало мастерства. Буяльский и Ярмоленко добавили этого мастерства и забили эти голы. Это опыт. Они сегодня работали на коллектив, победили благодаря и их голам тоже», – сказал Костюк.