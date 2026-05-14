Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
«Динамо» и «Карпаты» договорились о трансфере Бабукарра Фаала, но сделка сорвалась из-за агента
Лидер львовских «Карпат» и один из лучших бомбардиров чемпионата Украины Бабукарр Фаал мог продолжить карьеру в составе киевского «Динамо».
Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк был лично заинтересован в трансфере 23-летнего гамбийца и попросил руководство клуба оформить переход игрока.
Ожидалось, что Фаал составит конкуренцию Матвею Пономаренко в борьбе за место в стартовом составе, но переход провалился из-за действий агента Бабукарра.
«Динамо» и «Карпаты» договорились о сумме сделки, но после этого представители гамбийца поставили высокие требования по зарплате. Киевский клуб был вынужден отказаться от Фаала, чтобы не нарушать финансовую иерархию.
По информации источника, тема с переходом форварда в «Динамо» теперь окончательно закрыта из-за действий агента легионера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель помог своей команде одержать победу в матче регулярного сезона MLS
Моуриньо станет наставником «бланкос»