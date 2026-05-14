  Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14 мая 2026, 10:37 | Обновлено 14 мая 2026, 10:53
«Динамо» и «Карпаты» договорились о трансфере Бабукарра Фаала, но сделка сорвалась из-за агента

Лидер львовских «Карпат» и один из лучших бомбардиров чемпионата Украины Бабукарр Фаал мог продолжить карьеру в составе киевского «Динамо».

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк был лично заинтересован в трансфере 23-летнего гамбийца и попросил руководство клуба оформить переход игрока.

Ожидалось, что Фаал составит конкуренцию Матвею Пономаренко в борьбе за место в стартовом составе, но переход провалился из-за действий агента Бабукарра.

«Динамо» и «Карпаты» договорились о сумме сделки, но после этого представители гамбийца поставили высокие требования по зарплате. Киевский клуб был вынужден отказаться от Фаала, чтобы не нарушать финансовую иерархию.

По информации источника, тема с переходом форварда в «Динамо» теперь окончательно закрыта из-за действий агента легионера.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
це все ахмєтка підстроїв. зробив все щоб динамо не підсилилось
