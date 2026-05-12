Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
12 мая 2026, 14:47 | Обновлено 12 мая 2026, 15:03
23

Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник

Переход Бабукарра Фаала из львовских «Карпат» обойдется киевскому клубу в 3,6 миллиона евро

ФК Карпаты Львов. Бабукарр Фаал

Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в составе киевского «Динамо». Об этом сообщил известный украинский журналист Виктор Вацко:

«Динамо» и «Карпаты» договорились о трансфере центрфорварда Бабукара Фаала. Цена вопроса – 3,6 млн евро. Это с учетом налогов. Но пока киевский клуб не сумел достичь соглашения со стороной футболиста по условиям личного контракта.

Когда эта информация попала в прессу, интерес к Фаалу начали проявлять другие. Среди них есть клуб из Украины. Поэтому у форварда и его агентов появились все основания, чтобы выторговать себе лучшие условия», – сообщил журналист.

Фаал в феврале покинул львовский «Рух» и присоединился к «Карпатам». В составе «львов» провел десять матчей, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.

Бабукарр является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги в нынешнем сезоне – занимает четвертое место с девятью результативными ударами.

Карпаты Львов Динамо Киев Бабукарр Фаал Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
Комментарии 23
Хух, я вже подумав, що Дьокереша купляють.
Получше чем блянуце
Я думал, речь об Английской премьер-лиге.
А вообще - что в Динамо попало, то пропали.
К потужному огондане купили пафосную бабакуру☝️
То як-же домовились, якщо "може"?
Чергова брехня і вкидання, а топ-бомбардир УПЛ є гравцем Динамо і це Матвій Пономаренко!
якщо Карпати і надалі кожні пів року планують продавати 2 лідерів, не маючи їм заміни, то нажаль так і будуть завжди бовтатись в нижні частині таблиці.
Думаю он далек от топ бомбардира. Это ужас. Ленивые скауты у дЫнамо.
Там уже Александрия на распродаже
накуя його купляти спачатку в аренду
Покупают очередного Гереро!!!! Отмывание денег?
Мотя біжи поки не пізно
Давно вже писав, що Фаал потрібен Динамо, а Герреро в оренду віддати 
Дирочки течуть вже від пафосного трансферу 🤣 начинайте співати про те який він потужний гравець і взагалі в ОПЗЖ Суркіса найкраща трансферна політика 🤣
Спорт уа не хочет извиниться за публикацию фейка бурбасятины о том, что игрок категорически не хочет переходить именно в Динамо?! А ну да, то другое...
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Александр Усик снова допустил ошибку
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
