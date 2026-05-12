Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Переход Бабукарра Фаала из львовских «Карпат» обойдется киевскому клубу в 3,6 миллиона евро
Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в составе киевского «Динамо». Об этом сообщил известный украинский журналист Виктор Вацко:
«Динамо» и «Карпаты» договорились о трансфере центрфорварда Бабукара Фаала. Цена вопроса – 3,6 млн евро. Это с учетом налогов. Но пока киевский клуб не сумел достичь соглашения со стороной футболиста по условиям личного контракта.
Когда эта информация попала в прессу, интерес к Фаалу начали проявлять другие. Среди них есть клуб из Украины. Поэтому у форварда и его агентов появились все основания, чтобы выторговать себе лучшие условия», – сообщил журналист.
Фаал в феврале покинул львовский «Рух» и присоединился к «Карпатам». В составе «львов» провел десять матчей, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.
Бабукарр является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги в нынешнем сезоне – занимает четвертое место с девятью результативными ударами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
А вообще - что в Динамо попало, то пропали.
Чергова брехня і вкидання, а топ-бомбардир УПЛ є гравцем Динамо і це Матвій Пономаренко!