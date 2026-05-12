Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник

Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в составе киевского «Динамо». Об этом сообщил известный украинский журналист Виктор Вацко:

«Динамо» и «Карпаты» договорились о трансфере центрфорварда Бабукара Фаала. Цена вопроса – 3,6 млн евро. Это с учетом налогов. Но пока киевский клуб не сумел достичь соглашения со стороной футболиста по условиям личного контракта.

Когда эта информация попала в прессу, интерес к Фаалу начали проявлять другие. Среди них есть клуб из Украины. Поэтому у форварда и его агентов появились все основания, чтобы выторговать себе лучшие условия», – сообщил журналист.

Фаал в феврале покинул львовский «Рух» и присоединился к «Карпатам». В составе «львов» провел десять матчей, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.

Бабукарр является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги в нынешнем сезоне – занимает четвертое место с девятью результативными ударами.