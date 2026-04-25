Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб итальянской Серии А заинтересован в подписании футболиста Карпат
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 14:14
Клуб итальянской Серии А заинтересован в подписании футболиста Карпат

Форвард Бубакарр Фалл может покинуть чемпионат Украины и присоединиться к «Удинезе»

Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах 23-летнего нападающего заинтересованы несколько европейских клубов, а одним из самых статусных претендентов считается итальянский «Удинезе».

Представитель Серии А считает гамбийца идеальным кандидатом для усиления во время летнего трансферного окна. На данный момент «Удинезе» занимает 11-е место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Фаал провел восемь матчей в составе львовского клуба, забил два гола и отдал четыре результативных передачи. В феврале форвард присоединился к «львам» из «Руха».

В составе «желто-черных» гамбиец сыграл 19 поединков, где записал на свой счет девять забитых мячей и один ассист (в кампании 2025/26). Трансферная стоимость Фаала составляет 700 тысяч евро.

Карпаты Львов Бабукарр Фаал Удинезе трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем