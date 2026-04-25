Клуб итальянской Серии А заинтересован в подписании футболиста Карпат
Форвард Бубакарр Фалл может покинуть чемпионат Украины и присоединиться к «Удинезе»
Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило ТаТоТаке.
В услугах 23-летнего нападающего заинтересованы несколько европейских клубов, а одним из самых статусных претендентов считается итальянский «Удинезе».
Представитель Серии А считает гамбийца идеальным кандидатом для усиления во время летнего трансферного окна. На данный момент «Удинезе» занимает 11-е место в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне Фаал провел восемь матчей в составе львовского клуба, забил два гола и отдал четыре результативных передачи. В феврале форвард присоединился к «львам» из «Руха».
В составе «желто-черных» гамбиец сыграл 19 поединков, где записал на свой счет девять забитых мячей и один ассист (в кампании 2025/26). Трансферная стоимость Фаала составляет 700 тысяч евро.
