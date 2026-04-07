  В Карпатах обратились к Пономаренко после скандального матча с Динамо
07 апреля 2026, 10:44 | Обновлено 07 апреля 2026, 10:47
В Карпатах обратились к Пономаренко после скандального матча с Динамо

Форвард львовского клуба Бубакарр Фаал пожелал удачи нападающему сборной Украины

07 апреля 2026, 10:44 | Обновлено 07 апреля 2026, 10:47
В субботу, 4 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение со счетом 0:1.

Автор единственного забитого мяча, форвард Бабукарр Фаал прокомментировал результат этого противостояния и обратился к нападающему «бело-синих» Матвею Пономаренко:

– Это была тяжелая игра против сильного соперника. Мы готовились к тяжелому матчу. Считаю, что наша победа вполне заслуженная. Мы много работали и добились желаемого результата. Но важно не останавливаться.

– Как форвард, что вы скажете по поводу отмененного гола Пономаренко? Было ли это правильное решение арбитра?

– Непростой эпизод. Это могло быть решение как в одну, так и в другую сторону. Видимо, большинство арбитров зафиксировали бы фол, но некоторые – нет, в зависимости от их точки зрения. Этот момент вызвал много дискуссий, как мы видим. Лично я считаю, что контакт был.

– Как вам в целом серия Матвея Пономаренко, который за 7 матчей ворвался в гонку бомбардиров?

– Он хороший игрок, находится в классной форме. Желаю ему всего наилучшего в заключительной части этого сезона, – сказал Фаал.

По теме:
В Динамо отреагировали на скандал в матче с Карпатами и отмененный гол
Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины
Футбол | 07 апреля 2026, 09:57 4
Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины
Готовится топ-трансфер. ПСЖ интересуется ведущим игроком сборной Украины

В парижский клуб может перейти Анатолий Трубин

Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 07 апреля 2026, 10:01 0
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Лондонский «Арсенал» имеет самые высокие шансы для триумфа в нынешнем сезоне

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 21:12
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Женский ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир серией буллитов
Хоккей | 07.04.2026, 06:30
Женский ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир серией буллитов
Женский ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир серией буллитов
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Популярные новости
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 3
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
05.04.2026, 10:21
Баскетбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
