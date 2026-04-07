В Карпатах обратились к Пономаренко после скандального матча с Динамо
Форвард львовского клуба Бубакарр Фаал пожелал удачи нападающему сборной Украины
В субботу, 4 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение со счетом 0:1.
Автор единственного забитого мяча, форвард Бабукарр Фаал прокомментировал результат этого противостояния и обратился к нападающему «бело-синих» Матвею Пономаренко:
– Это была тяжелая игра против сильного соперника. Мы готовились к тяжелому матчу. Считаю, что наша победа вполне заслуженная. Мы много работали и добились желаемого результата. Но важно не останавливаться.
– Как форвард, что вы скажете по поводу отмененного гола Пономаренко? Было ли это правильное решение арбитра?
– Непростой эпизод. Это могло быть решение как в одну, так и в другую сторону. Видимо, большинство арбитров зафиксировали бы фол, но некоторые – нет, в зависимости от их точки зрения. Этот момент вызвал много дискуссий, как мы видим. Лично я считаю, что контакт был.
– Как вам в целом серия Матвея Пономаренко, который за 7 матчей ворвался в гонку бомбардиров?
– Он хороший игрок, находится в классной форме. Желаю ему всего наилучшего в заключительной части этого сезона, – сказал Фаал.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В парижский клуб может перейти Анатолий Трубин
Лондонский «Арсенал» имеет самые высокие шансы для триумфа в нынешнем сезоне