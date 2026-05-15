  4. Определен первый финалист грунтового турнира ATP 1000 в Риме
15 мая 2026, 19:46 | Обновлено 15 мая 2026, 20:17
Каспер Рууд разгромил Лучано Дардери в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Представитель Норвегии Каспер Рууд (ATP 25) стал первым финалистом грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Рууд разгромил итальянца Лучано Дардери (ATP 20) в двух сетах за 1 час и 6 минут – 6:1, 6:1.

Это была первая очная встреча игроков.

Поединок теннисистов приостанавливался почти на 2 часа в связи с дождем.

Каспер впервые вышел в финал на тысячнике в столице Италии.

Ранее лучшим результатом норвежца на этом турнире был выход в полуфинал. Рууд четыре раза доходил до этой стадии (2020, 2022, 2023 и 2026 года).

Норвежец стал единственным теннисистом, который доходил до финала в каждом с последних трех сезонов на грунтовых Мастерсах (Монте-Карло-2024, Мадрид-2025, Рим-2026).

Каспер – шестой действующий игрок, доходивший до финала всех грунтовых тысячников (Новак Джокович, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Янник Синнер, Стэн Вавринка).

За трофей тысячника в Риме Каспер поборется с победителем поединка Янник Синнер – Даниил Медведев.

ATP 1000 Рим. Грунт, полуфинал

Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18] – 6:1, 6:1

Алина Грушко
