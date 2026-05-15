Определен первый финалист грунтового турнира ATP 1000 в Риме
Каспер Рууд разгромил Лучано Дардери в двух сетах
Представитель Норвегии Каспер Рууд (ATP 25) стал первым финалистом грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.
Рууд разгромил итальянца Лучано Дардери (ATP 20) в двух сетах за 1 час и 6 минут – 6:1, 6:1.
Это была первая очная встреча игроков.
Поединок теннисистов приостанавливался почти на 2 часа в связи с дождем.
Каспер впервые вышел в финал на тысячнике в столице Италии.
Ранее лучшим результатом норвежца на этом турнире был выход в полуфинал. Рууд четыре раза доходил до этой стадии (2020, 2022, 2023 и 2026 года).
Норвежец стал единственным теннисистом, который доходил до финала в каждом с последних трех сезонов на грунтовых Мастерсах (Монте-Карло-2024, Мадрид-2025, Рим-2026).
Каспер – шестой действующий игрок, доходивший до финала всех грунтовых тысячников (Новак Джокович, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Янник Синнер, Стэн Вавринка).
За трофей тысячника в Риме Каспер поборется с победителем поединка Янник Синнер – Даниил Медведев.
ATP 1000 Рим. Грунт, полуфинал
Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18] – 6:1, 6:1
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
3 - Casper Ruud is the only player to reach the final in each of the last three seasons in clay ATP-1000 events, he managed the final of Monte Carlo 2024 and Madrid 2025 previously. Own.#IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour pic.twitter.com/bdShvuMumx— OptaAce (@OptaAce) May 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кикбоксер прибыл в Египет, где состоится бой с Александром
Даяна получила праздничный торт накануне поединка 1/2 финала с Бузас Манейро