Еще одна баранка. Итальянец выбил Ходара в матче 1/4 финала Мастерса в Риме
Лучано Дардери обыграл испанца в трехсетовом триллере
Итальянский теннисист Лучано Дардери (ATP 20) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.
Дардери одолел испанского теннисиста Рафаэля Ходара (ATP 34) в трехсетовом триллере – 7:6 (7:5), 5:7, 6:0.
Это была первая очная встреча игроков.
Дардери повесил баранку испанцу в третьем сете. Ранее в поединке 1/8 финала итальянец также оформил баранку в третьей партии второму сеяному Александру Звереву.
Матч теннисистов начался с задержкой из-за дождя, прерывался из-за дымовой завесы и завершился после 3 часов ночи (по Киеву).
Дардери стал восьмым итальянцем, который вышел в полуфинал Мастерса в Риме, в Открытой Эре.
Для итальянского теннисиста это дебютный полуфинал на турнире категории ATP 1000.
В полуфинальном поединке Лучано встретится с Каспером Руудом.
ATP 1000 Рим. Грунт, четвертьфинал
Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18] – 6:7 (5:7), 7:5, 0:6
