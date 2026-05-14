Еще одна баранка. Итальянец выбил Ходара в матче 1/4 финала Мастерса в Риме

Итальянский теннисист Лучано Дардери (ATP 20) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Дардери одолел испанского теннисиста Рафаэля Ходара (ATP 34) в трехсетовом триллере – 7:6 (7:5), 5:7, 6:0.

Это была первая очная встреча игроков.

Дардери повесил баранку испанцу в третьем сете. Ранее в поединке 1/8 финала итальянец также оформил баранку в третьей партии второму сеяному Александру Звереву.

Матч теннисистов начался с задержкой из-за дождя, прерывался из-за дымовой завесы и завершился после 3 часов ночи (по Киеву).

Дардери стал восьмым итальянцем, который вышел в полуфинал Мастерса в Риме, в Открытой Эре.

Для итальянского теннисиста это дебютный полуфинал на турнире категории ATP 1000.

В полуфинальном поединке Лучано встретится с Каспером Руудом.

ATP 1000 Рим. Грунт, четвертьфинал

Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18] – 6:7 (5:7), 7:5, 0:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика