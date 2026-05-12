Зверев получил баранку в матче 1/8 финала и покинул Мастерс в Риме

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Зверев проиграл итальянцу Лучано Дардери (ATP 20) в матче 1/8 финала в трех сетах за 2 часа и 26 минут – 6:1, 6:7 (10:12), 0:6.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Итальянец во второй партии на тай-брейках ушел с четырех матчболов, а в третьей повесил баранку второму сеяному.

Лучано стал первым теннисистом, который оформил камбек-победу на Мастерсах со счетом 6:0 в одном сете против соперника из топ-5, со времен Рафаэля Надаля на тысячнике в Мадриде в матче против Давида Феррера (2013 год).

В четвертьфинале Дардери сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Лучано Дардери [18] – Александр Зверев [2] – 1:6, 7:6 (12:10), 6:0

