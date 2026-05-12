Зверев получил баранку в матче 1/8 финала и покинул Мастерс в Риме
Александр уступил Лучано Дардери в трех сетах
Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.
Зверев проиграл итальянцу Лучано Дардери (ATP 20) в матче 1/8 финала в трех сетах за 2 часа и 26 минут – 6:1, 6:7 (10:12), 0:6.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Итальянец во второй партии на тай-брейках ушел с четырех матчболов, а в третьей повесил баранку второму сеяному.
Лучано стал первым теннисистом, который оформил камбек-победу на Мастерсах со счетом 6:0 в одном сете против соперника из топ-5, со времен Рафаэля Надаля на тысячнике в Мадриде в матче против Давида Феррера (2013 год).
В четвертьфинале Дардери сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.
ATP 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала
Лучано Дардери [18] – Александр Зверев [2] – 1:6, 7:6 (12:10), 6:0
2013 - At ATP Masters 1000 events, Luciano Darderi is the first player to clinch a comeback win with a 6-0 set against an ATP top five opponent since Rafael Nadal (d. David Ferrer, Madrid 2013). Wow.#IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour— OptaAce (@OptaAce) May 12, 2026
