Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Зверев получил баранку в матче 1/8 финала и покинул Мастерс в Риме
ATP
12 мая 2026, 18:03 | Обновлено 12 мая 2026, 19:12
356
1

Зверев получил баранку в матче 1/8 финала и покинул Мастерс в Риме

Александр уступил Лучано Дардери в трех сетах

12 мая 2026, 18:03 | Обновлено 12 мая 2026, 19:12
356
1 Comments
Зверев получил баранку в матче 1/8 финала и покинул Мастерс в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Зверев проиграл итальянцу Лучано Дардери (ATP 20) в матче 1/8 финала в трех сетах за 2 часа и 26 минут – 6:1, 6:7 (10:12), 0:6.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Итальянец во второй партии на тай-брейках ушел с четырех матчболов, а в третьей повесил баранку второму сеяному.

Лучано стал первым теннисистом, который оформил камбек-победу на Мастерсах со счетом 6:0 в одном сете против соперника из топ-5, со времен Рафаэля Надаля на тысячнике в Мадриде в матче против Давида Феррера (2013 год).

В четвертьфинале Дардери сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Лучано Дардери [18] – Александр Зверев [2] – 1:6, 7:6 (12:10), 6:0

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
Зверев потерпел фиаско. Определены две пары 1/4 финала на Мастерсе в Риме
Итальянское дерби. Синнер без проблем вышел в 1/4 финала Мастерса в Риме
Его не остановить. Синнер повесил баранку в 1/16 финала Мастерса в Риме
Александр Зверев Лучано Дардери ATP Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 7
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12 мая 2026, 13:30 52
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Большой успех сборной Украины

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 11-17.05
Теннис | 12.05.2026, 18:11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 11-17.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 11-17.05
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Теннис | 12.05.2026, 13:38
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12.05.2026, 09:15
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не може не тішити
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 13
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 24
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем