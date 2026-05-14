ВИДЕО. Поединок 1/4 финала на Мастерсе в Риме приостанавливали из-за дыма

Поединок 1/4 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме между испанцем Рафаэлем Ходаром (ATP 34) и итальянцем Лучано Дардери (ATP 20) приостанавливали из-за дыма.

Система Hawk-Eye (программно-аппаратный комплекс для отслеживания траектории мяча в реальном времени) не работала из-за дымовой завесы от файеров после футбольного поединка.

На легендарном «Стадио Олимпико» в Риме проходил Кубок Италии, где «Лацио» встречался с «Интером».

Центральный теннисный корт и стадион «Олимпико» находятся в непосредственной близости друг от друга.

После победы «Интера» празднование не обошлось без использования пиротехники.