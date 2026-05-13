Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме

Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В четвертьфинале полька в двух сетах разгромила Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 1 час и 7 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Ига Свентек (Польша) [4] – 1:6, 2:6

Пегула и Свентек провели 12-е очное противостояние. Ига в седьмой раз одолела Джессику и впервые с 2023 года.

В полуфинале тысячника в Риме Свентек поборется либо против Элины Свитолиной (Украина, WTA 10), либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 2).

Помимо Пегулы, Свентек в Риме также разобралась с Кэти Макнелли, Элизабеттой Коччаретто и Наоми Осакой.

Ига проведет 46-й полуфинал на уровне Тура, первый в сезоне и 22-й на тысячниках в карьере. Победа над Пегулой стала для Свентек первой против представительниц топ-10 рейтинга WTA в 2026 году.

У Свентек теперь 25 побед в Риме за 28 матчей на турнире – в Открытую эру только Крис Эверт, Кончита Мартинес и Габриэла Сабатини (по 27 поединков) достигали этой отметки быстрее.

Ига – первая теннисистка, которая выходила в полуфинал грунтовых турниров на уровне Тура в каждом из последних восьми сезонов (с 2019 года, с момента ее дебюта).

Свентек провела 50-й матч на грунтовых турнирах WTA 1000 (43 победы и 7 поражений): с момента введения формата в 2009 году только Серена Уильямс (44) одержала больше побед после первых 50 поединков на этом покрытии на тысячниках.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика