Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
Ига в двух сетах одержала убедительную победу над Джессикой в четвертьфинале тысячника
Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
В четвертьфинале полька в двух сетах разгромила Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 1 час и 7 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала
Джессика Пегула (США) [5] – Ига Свентек (Польша) [4] – 1:6, 2:6
Пегула и Свентек провели 12-е очное противостояние. Ига в седьмой раз одолела Джессику и впервые с 2023 года.
В полуфинале тысячника в Риме Свентек поборется либо против Элины Свитолиной (Украина, WTA 10), либо против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 2).
Помимо Пегулы, Свентек в Риме также разобралась с Кэти Макнелли, Элизабеттой Коччаретто и Наоми Осакой.
Ига проведет 46-й полуфинал на уровне Тура, первый в сезоне и 22-й на тысячниках в карьере. Победа над Пегулой стала для Свентек первой против представительниц топ-10 рейтинга WTA в 2026 году.
У Свентек теперь 25 побед в Риме за 28 матчей на турнире – в Открытую эру только Крис Эверт, Кончита Мартинес и Габриэла Сабатини (по 27 поединков) достигали этой отметки быстрее.
Ига – первая теннисистка, которая выходила в полуфинал грунтовых турниров на уровне Тура в каждом из последних восьми сезонов (с 2019 года, с момента ее дебюта).
Свентек провела 50-й матч на грунтовых турнирах WTA 1000 (43 победы и 7 поражений): с момента введения формата в 2009 году только Серена Уильямс (44) одержала больше побед после первых 50 поединков на этом покрытии на тысячниках.
