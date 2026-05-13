  Последний танец Монфиса. Кто еще получил wild card на Ролан Гаррос 2026?
13 мая 2026, 02:02
Последний танец Монфиса. Кто еще получил wild card на Ролан Гаррос 2026?

Соревнования пройдут в столице Франции с 18 мая по 7 июня

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Организаторы Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) опубликовали имена игроков, получивших wild card в основную сетку и квалификацию турнира.

Мужская сетка (Основа)

  • Гаэль Монфис (Франция)
  • Титуан Дроге (Франция)
  • Артюр Жеа (Франция)
  • Уго Гастон (Франция)
  • Моиз Куаме (Франция)
  • Адам Уолтон (Австралия)
  • Стэн Вавринка (Швейцария)
  • Нишеш Басаваредди (США)

Мужская сетка (Квалификация)

  • Флоран Бакс (Франция)
  • Робен Бертран (Франция)
  • Шон Кюэнен (Франция)
  • Тома Форель (Франция)
  • Антуан Гибодо (Франция)
  • Саша Гимар Ваенбур (Франция)
  • Кельвин Эмери (Франция)
  • Даниэль Жад (Франция)
  • Давид Гоффен (Бельгия)

Женская сетка (Основа)

  • Клара Бюрель (Франция)
  • Ксения Ефремова (Франция)
  • Фиона Ферро (Франция)
  • Леолия Жанжан (Франция)
  • Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция)
  • Алис Тубелло (Франция)
  • Эмерсон Джонс (Австралия)
  • Акаша Урхобо (США)

Женская сетка (Квалификация)

  • Элиджа Инисан (Франция)
  • Селена Яничиевич (Франция)
  • Манон Леонар (Франция)
  • Кристина Младенович (Франция)
  • Амандин Монно (Франция)
  • Дафни Мпеши Перрикар (Франция)
  • Хлоэ Паке (Франция)
  • Марго Рувруа (Франция)
  • Талия Коккинис (Австралия)

Соревнования пройдут в столице Франции с 18 мая по 7 июня.

