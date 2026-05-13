Последний танец Монфиса. Кто еще получил wild card на Ролан Гаррос 2026?
Организаторы Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) опубликовали имена игроков, получивших wild card в основную сетку и квалификацию турнира.
Мужская сетка (Основа)
- Гаэль Монфис (Франция)
- Титуан Дроге (Франция)
- Артюр Жеа (Франция)
- Уго Гастон (Франция)
- Моиз Куаме (Франция)
- Адам Уолтон (Австралия)
- Стэн Вавринка (Швейцария)
- Нишеш Басаваредди (США)
Мужская сетка (Квалификация)
- Флоран Бакс (Франция)
- Робен Бертран (Франция)
- Шон Кюэнен (Франция)
- Тома Форель (Франция)
- Антуан Гибодо (Франция)
- Саша Гимар Ваенбур (Франция)
- Кельвин Эмери (Франция)
- Даниэль Жад (Франция)
- Давид Гоффен (Бельгия)
Женская сетка (Основа)
- Клара Бюрель (Франция)
- Ксения Ефремова (Франция)
- Фиона Ферро (Франция)
- Леолия Жанжан (Франция)
- Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция)
- Алис Тубелло (Франция)
- Эмерсон Джонс (Австралия)
- Акаша Урхобо (США)
Женская сетка (Квалификация)
- Элиджа Инисан (Франция)
- Селена Яничиевич (Франция)
- Манон Леонар (Франция)
- Кристина Младенович (Франция)
- Амандин Монно (Франция)
- Дафни Мпеши Перрикар (Франция)
- Хлоэ Паке (Франция)
- Марго Рувруа (Франция)
- Талия Коккинис (Австралия)
Соревнования пройдут в столице Франции с 18 мая по 7 июня.
