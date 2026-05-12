Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая «Барселона» проведет поединок против «Алавеса» в 36-м туре испанской Ла Лиги.

Местом встречи станет арена «Эстадио Мендисорроса» в городе Витория-Гастейс.

Стартовый свисток раздастся в 22:30 по киевскому времени.

В прошлом туре после победы над «Реалом» (2:0) каталонцы досрочно завоевали золотые медали чемпионата Испании.

На счету «Барселоны» 92 зачетных балла и возможность дойти до 100. «Алавес» идет в зоне вылета – 18-е место и 37 баллов.

