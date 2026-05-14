В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и каталонской «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Мендисорроса» в Витории-Гастейсе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Алавес» благодаря победе выбрался из зоны вылета, ухудшив шансы «Жироны» на выживание.

Ла Лига 2025/26. 36-й тур, 13 мая

Алавес – Барселона – 1:0

Гол: Диабате, 45+1

