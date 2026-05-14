Чемпионское похмелье. Барселона минимально проиграла Алавесу
Матч завершился со счетом 1:0
В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной».
Команды встретились на стадионе «Эстадио Мендисорроса» в Витории-Гастейсе. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
В прошлом туре каталонцы гарантировали себе чемпионство, поэтому это поражение с турнирной точки зрения никак не повредит команде. «Алавес», напротив, благодаря победе выбрался из зоны вылета.
Ла Лига 2025/26. 36-й тур, 13 мая
Алавес – Барселона – 1:0
Гол: Диабате, 45+1
Хетафе – Мальорка – 3:1
Голы: Сатриано, 14, 41, Ромеро, 63 – Маскарель, 65
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91 - 32
|17.05.26 22:15 Барселона - Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта
|91
|2
|Реал Мадрид
|35
|24
|5
|6
|70 - 33
|14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона
|77
|3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67 - 43
|17.05.26 20:00 Райо Вальекано - Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал
|69
|4
|Атлетико Мадрид
|36
|20
|6
|10
|60 - 39
|17.05.26 20:00 Атлетико Мадрид - Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид
|66
|5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56 - 44
|17.05.26 22:15 Барселона - Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис
|57
|6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51 - 47
|17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта
|50
|7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31 - 37
|17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе
|48
|8
|Реал Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54 - 55
|14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес
|44
|9
|Атлетик Бильбао
|36
|13
|5
|18
|40 - 53
|17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна
|44
|10
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46 - 58
|17.05.26 20:00 Севилья - Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья
|43
|11
|Райо Вальекано
|35
|10
|13
|12
|36 - 42
|14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано
|43
|12
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43 - 47
|17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна
|42
|13
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38 - 50
|14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия
|42
|14
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40 - 53
|17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол
|42
|15
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42 - 54
|17.05.26 20:00 Реал Овьедо - Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес
|40
|16
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47 - 56
|17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид
|39
|17
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44 - 55
|17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия
|39
|18
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44 - 59
|17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья
|39
|19
|Жирона
|35
|9
|12
|14
|37 - 52
|14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона
|39
|20
|Реал Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26 - 54
|14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо
|29
