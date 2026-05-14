Чемпионское похмелье. Барселона минимально проиграла Алавесу

В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной».

Команды встретились на стадионе «Эстадио Мендисорроса» в Витории-Гастейсе. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В прошлом туре каталонцы гарантировали себе чемпионство, поэтому это поражение с турнирной точки зрения никак не повредит команде. «Алавес», напротив, благодаря победе выбрался из зоны вылета.

Ла Лига 2025/26. 36-й тур, 13 мая

Алавес – Барселона – 1:0

Гол: Диабате, 45+1

Хетафе – Мальорка – 3:1

Голы: Сатриано, 14, 41, Ромеро, 63 – Маскарель, 65

Фото матчей

Турнирная таблица