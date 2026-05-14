Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Барселоны: «Я разочарован результатом. Мы хотели победить»
Чемпионат Испании
Алавес
13.05.2026 22:30 – FT 1 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 мая 2026, 12:59 | Обновлено 14 мая 2026, 13:03
304
1

Коуч Барселоны: «Я разочарован результатом. Мы хотели победить»

Ханси Флик объяснил поражение Барселоны от Алавеса (0:1)

14 мая 2026, 12:59 | Обновлено 14 мая 2026, 13:03
304
1 Comments
Коуч Барселоны: «Я разочарован результатом. Мы хотели победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик поделился эмоциями после неожиданного поражения «сине-гранатовых» в матче против Алавеса (0:1) в 36 туре Ла Лиги.

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить сегодня, но я увидел и положительные моменты. Я доволен игрой команды. Альваро Кортес дебютировал и сыграл очень хорошо. Эспарт и Маркес тоже сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.

В первом тайме у нас были моменты, но в итоге мы упустили после углового. В такие моменты нам не хватало концентрации. Мы должны смириться с результатом и готовиться к воскресной игре.

Настроение и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. Алавес играл очень агрессивно, мы все это видели. Нам нужно принять произошедшее», – сказал Флик.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Барселона занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 91 турнирный балл после 36 сыгранных матчей. Подопечные Ханси Флика уже гарантировали себе «золото» чемпионата.

По теме:
Не только Шахтер. Известны 20 участников основного раунда Лиги чемпионов
Один матч – €25 миллионов. Барселона превратила Эль Класико в золотую жилу
Алавес – Барселона – 1:0. Сенсация на зло Жироне. Видео гола и обзор матча
Ханс-Дитер Флик Барселона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Футбол | 14 мая 2026, 07:18 6
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба

Авторитетный в прошлом наставник остался доволен победой команды Игоря Костюка

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 06:23 9
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Футбол | 14.05.2026, 13:07
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14.05.2026, 08:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та ладно. Слили,чтобы в следующем сезоне Алавес слил с разницей 3+мячей
Ответить
0
Популярные новости
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
12.05.2026, 08:26
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 11
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем