Коуч Барселоны: «Я разочарован результатом. Мы хотели победить»

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик поделился эмоциями после неожиданного поражения «сине-гранатовых» в матче против Алавеса (0:1) в 36 туре Ла Лиги.

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить сегодня, но я увидел и положительные моменты. Я доволен игрой команды. Альваро Кортес дебютировал и сыграл очень хорошо. Эспарт и Маркес тоже сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.

В первом тайме у нас были моменты, но в итоге мы упустили после углового. В такие моменты нам не хватало концентрации. Мы должны смириться с результатом и готовиться к воскресной игре.

Настроение и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. Алавес играл очень агрессивно, мы все это видели. Нам нужно принять произошедшее», – сказал Флик.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Барселона занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 91 турнирный балл после 36 сыгранных матчей. Подопечные Ханси Флика уже гарантировали себе «золото» чемпионата.