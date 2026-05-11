Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде тысячника в Риме

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка и ее напарница Александра Крунич (Сербия) в двух сетах переиграли тандем Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США) за 1 час и 36 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Пары, 1/16 финала

Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США) – Надежда Киченок (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – 4:6, 4:6