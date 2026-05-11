WTA11 мая 2026, 15:36 |
86
3
Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде тысячника в Риме
Украинка вместе с Александрой Крунич в двух сетах одолели Эйкери и Глисон
11 мая 2026, 15:36 |
86
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В первом раунде украинка и ее напарница Александра Крунич (Сербия) в двух сетах переиграли тандем Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США) за 1 час и 36 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. Пары, 1/16 финала
Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США) – Надежда Киченок (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – 4:6, 4:6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2026, 07:42 31
Это произойдет после войны
Теннис | 10 мая 2026, 17:27 1
Элина пообщалась с журналистами после победы над Хейли Баптист на супертурнире в Риме
Футбол | 10.05.2026, 21:34
Теннис | 10.05.2026, 14:23
Бокс | 11.05.2026, 08:09
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Молодець Надія, там і Ніка вийшла в основу турніру 125!!!
А це нічого, що вона в парі з уродженкою Москви грає?
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
10.05.2026, 01:59
09.05.2026, 14:35 5
09.05.2026, 08:55 23
10.05.2026, 07:32 1
09.05.2026, 21:40
09.05.2026, 09:01 47
10.05.2026, 13:42 91
10.05.2026, 06:44 5