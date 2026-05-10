Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 мая 2026, 20:51 | Обновлено 10 мая 2026, 20:56
Людмила Киченок проиграла стартовый матч парного разряда на WTA 1000 в Риме

Украинка вместе с Дезире Кравчик в двух сетах уступили тандему Андреева / Шнайдер

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Дезире Кравчик

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в трех сетах уступили «нейтральному» тандему Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Мирра Андреева / Диана Шнайдер – 3:6, 7:6 (7:4), 6:10

Во второй партии Людмила и Дезире дважды отыграли подачу соперниц на матч, а на супер тай-брейке упустили преимущество со счета 5:2.

Это было первое очное противостояние тандемов.

Андреева и Шнайдер во втором круге поборются с Се Шувэй и Ван Синьюй.

Украину в парном разряде Рима также представит Надежда Киченок, которая 11 мая вместе с Александрой Крунич сыграет с дуэтом Ульрикке Эйкери / Куинн Глисон.

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
