Прикарпатье – Металлург – 0:1. Прервали серию. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 10 мая, в Ивано-Франковске прошел матч 27-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало запорожский «Металлург» и уступило со счетом 0:1, пропустив в компенсированное время.

Матч проходил в упорной борьбе на каждом участке поля. Соперники не жалели друг друга и часто нарушали правила.

А вот до острых моментов дело доходило редко. И нулевая ничья стала бы вполне логичным исходом поединка. Однако на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте Даниил Зелинский принес победу запорожскому клубу.

Теперь в активе «Металлурга» 18 очков. Команда Сергея Ковальца сохраняет шансы избежать прямого вылета во Вторую лигу. Для этого необходимо выиграть три оставшихся матчах, и надеяться, что «Ворскла» потерпит три поражения.

Первая лига. 27-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 10 мая

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Металлург» (Запорожье) – 0:1

Гол: Зелинский, 90+3

