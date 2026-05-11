  4. Прикарпатье – Металлург – 0:1. Прервали серию. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Прикарпатье
10.05.2026 13:00 – FT 0 : 1
Металлург Зп
Украина. Первая лига
11 мая 2026, 00:16 |
Прикарпатье – Металлург – 0:1. Прервали серию. Видео гола и обзор матча

Запорожский клуб до этого не выигрывал в шести матчах подряд

В воскресенье, 10 мая, в Ивано-Франковске прошел матч 27-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало запорожский «Металлург» и уступило со счетом 0:1, пропустив в компенсированное время.

Матч проходил в упорной борьбе на каждом участке поля. Соперники не жалели друг друга и часто нарушали правила.

А вот до острых моментов дело доходило редко. И нулевая ничья стала бы вполне логичным исходом поединка. Однако на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте Даниил Зелинский принес победу запорожскому клубу.

Теперь в активе «Металлурга» 18 очков. Команда Сергея Ковальца сохраняет шансы избежать прямого вылета во Вторую лигу. Для этого необходимо выиграть три оставшихся матчах, и надеяться, что «Ворскла» потерпит три поражения.

Первая лига. 27-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 10 мая

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Металлург» (Запорожье) – 0:1

Гол: Зелинский, 90+3

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Зелинский (Металлург Зп).
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
