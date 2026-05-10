Надежда остается. Металлург вырвал победу в матче с Прикарпатьем

В воскресенье, 10 мая, в Ивано-Франковске состоялся матч 27-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало запорожский «Металлург».

У обеих команд были неудачные серии. «Прикарпатье» проиграло два предыдущих матча, а «Металлург» – три.

Матч проходил в упорной борьбе. Соперники не жалели друг друга и часто нарушали правила.

А вот острые моменты возникали редко. И нулевая ничья стала бы вполне логичным исходом поединка. Однако на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте Даниил Зелинский принес победу запорожскому клубу.

Теперь в активе «Металлурга» 18 очков. Команда Сергея Ковальца сохраняет шансы избежать прямого вылета во Вторую лигу.

Первая лига. 27-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 10 мая

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Металлург» (Запорожье) – 0:1

Гол: Зелинский, 90+3

