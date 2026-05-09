09 мая 2026, 21:48 | Обновлено 09 мая 2026, 21:54
Прикарпатье – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 10 мая в 13:00 по Киеву

ФК Прикарпатье

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Прикарпатье

Для ивано-франковского коллектива текущий сезон складывается достаточно средне. После 26 туров Первой лиги Украины на балансе Прикарпатья есть 32 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 8-м месте общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр пока невелико – всего 3 очка за 4 матча до завершения турнира.

Кубок Украины коллектив покинул еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии послематчевых пенальти.

Металлург

Совершенно провальный сезон проводит запорожская команда. За 26 игр Первой лиги Украины «Металлургу» удалось набрать всего 15 очков, из-за чего он и находится на последнем, 16 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже заоблачное – 15 зачетных пунктов.

В Кубке Украины коллектив прошел «Фазенду» и квалифицировался в 1/16 финала, где в серии пенальти уступил «Фениксу-Мариуполю».

Личные встречи

Начиная с 2025 года, коллективы встречались между собой трижды. В каждом поединке с общим счетом 9:1 победило «Прикарпатье».


Интересные факты

  • «Металлург» забил всего 15 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • В то же время «Металлург» пропустил 53 гола в Первой лиге – самый плохой показатель среди всех клубов чемпионата.
  • В последних 6-х играх «Прикарпатье» проиграло дважды.

Прогноз Sport.ua: победа «Прикарпатья» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

