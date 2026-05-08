Руслан КОСТЫШИН: «Мы хотим развивать своих воспитанников»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу своих подопечных над «Кудровкой» (1:0) в матче 27-го тура УПЛ:

«Мы такие эмоциональные тренеры (с Олегом Шелаевым) – эмоционально реагируем на эпизоды, где-то правильно, где-то не очень. Это часть футбольного матча. Главное – не переходить черту, не переходить на оскорбления. Мы можем извиниться потом, когда посмотрим, что мы тоже ошибались. Рефери тоже эмоционально реагировала – например, она показала желтую карточку Шелаеву, находясь в 40 метрах от него. Я еще такого не видел... Ну, если Олег Николаевич со своим спокойным характером после игры побежал к арбитру, то вы понимаете. Я лучше промолчу (Олег Шелаев за это получил красную карточку от Софии Причины – прим.).

Меня в игре беспокоило, что мы выглядели не так, как обычно. Мы находились не в том состоянии и очень много ошибались. Я злился, когда мы ошибались при простых передачах, при простых решениях. Да, наш гол красивый. Ариналдо забил, он давно не играл. Но футболисты находятся не в том тонусе, в котором нам бы хотелось. Для «Кудровки» этот матч был как финал, а у нас ситуация немного легче. Я злился из-за простых ошибок, ошибались наши ведущие футболисты, эти ошибки им не свойственны.

Матч был нервным, возможно, мы не показали то качество игры, на которое рассчитывали. Но я хочу поздравить свою команду – это впервые в истории, когда «Колос» одержал четыре победы подряд в УПЛ. И мы заканчивали игру с пятью воспитанниками Академии «Колос». Мы не «Шахтер», не «Динамо», у нас история клуба немного короче – и мы гордимся, когда на поле выходит столько наших воспитанников.

Мы хотим развивать своих воспитанников – Денисенко хорошо себя проявляет и уже является полноценным игроком основного состава. Захаркиву нужно прибавлять, сейчас он выходит, можно сказать, раньше времени из-за того, что Климчук травмирован. Но у Захаркива есть качества, которые мы хотим развивать.

Следующая игра с «Динамо» – если мы выиграли четыре матча подряд, то хочется выиграть и пятый, чтобы это тоже вошло в историю. Но с «Динамо» будет легче играть, чем сегодня, это понятно. И футболисты будут настроены, и обстановка будет другая и так далее. Такие игры, как с «Кудровкой», бывают всегда. Если раньше такие матчи наша команда проигрывала, то сегодня выиграла. Несмотря на не очень хорошее качество игры. Это говорит о нашем характере, о терпении, о сильном коллективе, о сплоченности ребят. За счет этого мы вытерпели эту победу».