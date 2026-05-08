  4. Руслан КОСТЫШИН: «Мы хотим развивать своих воспитанников»
08.05.2026 15:30 – FT 1 : 0
Кудровка
08 мая 2026, 22:42 | Обновлено 08 мая 2026, 23:01
Руслан КОСТЫШИН: «Мы хотим развивать своих воспитанников»

Тренер «Колоса» дал пресс-конференцию после победы над «Кудровкой»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу своих подопечных над «Кудровкой» (1:0) в матче 27-го тура УПЛ:

«Мы такие эмоциональные тренеры (с Олегом Шелаевым) – эмоционально реагируем на эпизоды, где-то правильно, где-то не очень. Это часть футбольного матча. Главное – не переходить черту, не переходить на оскорбления. Мы можем извиниться потом, когда посмотрим, что мы тоже ошибались. Рефери тоже эмоционально реагировала – например, она показала желтую карточку Шелаеву, находясь в 40 метрах от него. Я еще такого не видел... Ну, если Олег Николаевич со своим спокойным характером после игры побежал к арбитру, то вы понимаете. Я лучше промолчу (Олег Шелаев за это получил красную карточку от Софии Причины – прим.).

Меня в игре беспокоило, что мы выглядели не так, как обычно. Мы находились не в том состоянии и очень много ошибались. Я злился, когда мы ошибались при простых передачах, при простых решениях. Да, наш гол красивый. Ариналдо забил, он давно не играл. Но футболисты находятся не в том тонусе, в котором нам бы хотелось. Для «Кудровки» этот матч был как финал, а у нас ситуация немного легче. Я злился из-за простых ошибок, ошибались наши ведущие футболисты, эти ошибки им не свойственны.

Матч был нервным, возможно, мы не показали то качество игры, на которое рассчитывали. Но я хочу поздравить свою команду – это впервые в истории, когда «Колос» одержал четыре победы подряд в УПЛ. И мы заканчивали игру с пятью воспитанниками Академии «Колос». Мы не «Шахтер», не «Динамо», у нас история клуба немного короче – и мы гордимся, когда на поле выходит столько наших воспитанников.

Мы хотим развивать своих воспитанников – Денисенко хорошо себя проявляет и уже является полноценным игроком основного состава. Захаркиву нужно прибавлять, сейчас он выходит, можно сказать, раньше времени из-за того, что Климчук травмирован. Но у Захаркива есть качества, которые мы хотим развивать.

Следующая игра с «Динамо» – если мы выиграли четыре матча подряд, то хочется выиграть и пятый, чтобы это тоже вошло в историю. Но с «Динамо» будет легче играть, чем сегодня, это понятно. И футболисты будут настроены, и обстановка будет другая и так далее. Такие игры, как с «Кудровкой», бывают всегда. Если раньше такие матчи наша команда проигрывала, то сегодня выиграла. Несмотря на не очень хорошее качество игры. Это говорит о нашем характере, о терпении, о сильном коллективе, о сплоченности ребят. За счет этого мы вытерпели эту победу».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55
3 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
6 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44
8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38
9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 26 6 2 18 18 - 44 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 20
15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
