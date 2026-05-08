Колос Ковалевка

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Колос» – «Кудровка» – 1:0

Голы: Ррапай, 24

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник – Ррапай, Теллес, Гагнидзе – Салабай, Тахири, Кане.

Запасные: Мацапура, Недозимованный, Рухадзе, Бондаренко, Хрипчук, Степаненко, Челядин, Денисенко, А. Демченко, Алефиренко, Гусол, Захарков.

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Коллахуазо, Векляк, Мачелюк – Думанюк, Кая – Морозко, Сторчоус, Козак – Овусу.

Запасные: Караващенко, Кулик, Потомков, Сердюк, Кисиль, Адеое, Глущенко, Пушкарев, Свитюха, Легостаев.

Арбитр: София Причина (Львовская обл.).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

В пятницу, 8-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Кудровка». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Руслана Костышина оживилась в конце сезона, хотя до еврокубков ей все равно еще очень далеко. Собственно, уже в этом туре последние шансы на них для «колосков» могут быть обнулены, и точно это произойдет, если «Колос» потеряет очки в игре против аутсайдера. «Кудровка» тем временем решила сменить главного тренера на последние матчи сезона, следовательно – хочет бороться за выход из зоны переходных матчей до конца.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.75 для «Колоса» и 5.21 для «Полтавы». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.