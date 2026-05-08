  4. Смена тренера не помогла. Кудровка уступила Колосу в Ковалевке
08.05.2026 15:30 – FT 1 : 0
Кудровка
08 мая 2026, 17:29 | Обновлено 08 мая 2026, 18:24
Смена тренера не помогла. Кудровка уступила Колосу в Ковалевке

Один гол решил судьбу достаточно боевого противостояния

Уволить главного тренера за четыре тура до окончания сезона — огромный риск, но на него решилось руководство «Кудровки», которая сейчас борется за возможность избежать участия в стыковых матчах, хотя с каждой неделей в это верится всё меньше. На смену Василию Баранову таким образом назначили Александра Протченко, с которым еще предстоит познакомиться широкой аудитории УПЛ, а тем временем у нового наставника сразу со старта был очень сложный вызов.

Выездной матч против ковалевского «Колоса», который в конце сезона, даже без особых перспектив попасть в еврокубки, начал стремительно продвигаться к верхней части турнирной таблицы. Команда Руслана Костышина не проиграла ни в одном из матчей, начиная с поражения от каменец-подольского «Эпицентра» (0:4) еще в начале марта этого года. И вряд ли «колоски» предполагали, что эта удачная серия завершится именно в игре против очередного претендента на вылет из «элитного» дивизиона.

Тем более что характер противостояния был таким, что не предвещал особого успеха для гостевой команды. Удар Сторчоуса еще в самом начале игры из зоны перед чужой штрафной в правую девятку разогрел Пахолюка, но на этом опасные моменты со стороны «Кудровки» на очень длительное время иссякли. Зато хозяевам удалось едва ли не первый свой опасный момент превратить в забитый мяч.

На 24-й минуте Фарина задержался на левом фланге обороны, потерял мяч в борьбе с Кане, который затем отдал пас Тахири в штрафную, а тот уже прострелил на второй темп под удар Ррапаю. Этого «Колосу» вполне хватило для того, чтобы захватить контроль над игрой и не отпускать его вплоть до заключительной четверти игрового часа.

Очень мало голевых моментов было у нас и во втором тайме, но в конце игры арбитр София Причина начала охотно раздавать карточки всем «желающим» игрокам, так что и без того небольшой темп матча сбился окончательно. Для «Кудровки» это было очень плохим сигналом, ведь она как раз планировала финальный штурм, который, если и состоялся, то лишь чисто формально, и с единственным опасным ударом головой от Коллахуазо уже в добавленное время. Однако Пахолюк пропускать отказался, поэтому аутсайдер и сейчас находится в затруднительном положении.

Следующий матч ковалевский «Колос» проведет в гостях у киевского «Динамо», тогда как «Кудровка» примет львовский «Рух».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Денисенко – 6,0, Гусол – 5,5, Бондаренко – 6,0, Захаркив – 5,5, А. Демченко – б/о.

«Кудровка» (замены): Глущенко – 6,0, Свитюха – 5,5, Пушкарев – б/о, Легостаев – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Колос» – «Кудровка» – 1:0

Гол: Ррапай, 24

Предупреждения: Теллес, 45+2, Бурда, 65, Векляк, Гусол, 70, Салабай, 72, Пахолюк, 79, Денисенко, 83 – Думанюк, 18, Векляк, 68

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик (Бондаренко, 69), Понедельник – Ррапай (Денисенко, 59), Теллес (А. Демченко, 80), Гагнидзе – Салабай, Тахири (Захаркив, 59), Кане (Гусол, 59).

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Коллахуазо, Векляк, Мачелюк – Думанюк (Легостаев, 83), Кая – Морозко (Свитюха, 66), Сторчоус (Пушкарев, 83), Козак – Овусу (Глущенко, 66).

Арбитр: София Причина (Львовская обл.).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в плоскость) – 7 (2) : 17 (2)
Угловые – 3:5
Оффсайды – 1:4

Не пишіть про футбольний матч двох сільських команд як про «бойове протистояння».  По-перше це не доречно, по-друге це кліше родом ще бог зна з яких часів. 
