Колос Ковалевка

В пятницу, 8 мая, «Кудровка» и «Колос» из Ковалевки встретились в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Руслана Костышина одолели соперника со счетом 1:0.

На 24-й минуте албанский полузащитник Аринальдо Ррапай отправил мяч в ворота оппонента после результативной передачи от Тахири и успешного прессинга Кане.

«Колос» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 46 баллаов. В следующем матче клуб из Ковалевки сыграет против киевского «Динамо» (13 мая).

«Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 22 пункта. Соперником подопечных Александра Протченка в поединке 28-го тура станет львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 8 мая

Колос – Кудровка – 1:0

Гол: Ррапай, 24

