Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кудровка – 1:0. Как забил Ррапай? Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Колос Ковалевка
08.05.2026 15:30 – FT 1 : 0
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 18:21 |
287
0

Колос – Кудровка – 1:0. Как забил Ррапай? Видео гола и обзор матча

Команды встретились в пятницу, 8 мая, в поединке 27-го тура Украинской Премьер-лиги

08 мая 2026, 18:21 |
287
0
Колос – Кудровка – 1:0. Как забил Ррапай? Видео гола и обзор матча
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 8 мая, «Кудровка» и «Колос» из Ковалевки встретились в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Руслана Костышина одолели соперника со счетом 1:0.

На 24-й минуте албанский полузащитник Аринальдо Ррапай отправил мяч в ворота оппонента после результативной передачи от Тахири и успешного прессинга Кане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 46 баллаов. В следующем матче клуб из Ковалевки сыграет против киевского «Динамо» (13 мая).

«Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 22 пункта. Соперником подопечных Александра Протченка в поединке 28-го тура станет львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 8 мая

Колос – Кудровка – 1:0

Гол: Ррапай, 24

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Ррапай, 24 мин

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Аринальдо Ррапай (Колос Ковалевка), асcист Ардит Тахири.
По теме:
Досрочный чемпион Первой лиги уже формирует состав на УПЛ
Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Не устояли в меньшинстве. ЮКСА забила первой, но проиграла Левому Берегу
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Кудровка Кудровка видео голов и обзор Ариналдо Ррапай
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2026, 09:23 24
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

Коуч Карпат объяснил поражение в матче против Кривбасса в УПЛ: «Это болит»
Футбол | 08 мая 2026, 17:36 0
Коуч Карпат объяснил поражение в матче против Кривбасса в УПЛ: «Это болит»
Коуч Карпат объяснил поражение в матче против Кривбасса в УПЛ: «Это болит»

Фран Фернандес пообщался с журналистами после матча УПЛ

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08.05.2026, 07:30
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Футбол | 08.05.2026, 13:27
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08.05.2026, 08:26
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 13
Хоккей
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем