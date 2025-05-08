Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Колос Ковалевка
08.05.2026 15:30 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 12:30 | Обновлено 08 мая 2026, 09:51
50
0

Колос – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Пойдет ли смена тренера на пользу команде, которая борется за выжывание?

08 мая 2025, 12:30 | Обновлено 08 мая 2026, 09:51
50
0
Колос – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 27-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 8 мая, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Кудровка». Команда Костышина будет принимать «Кудровку», которая стремится показать себя после смены тренера.

Колос

Предыдущая игра с участием команды Руслана Костышина вошла в историю как самая длинная в рамках УПЛ. Поединок с аутсайдером чемпионата «Александрией» вообще стартовал в 13:00, но из-за затяжной воздушной тревоги второй тайм противостояния начался с опозданием, а финальный свисток раздался спустя шесть с половиной часов.

Что касается самой игры, то «колоски» еще перед длительной паузой забили два мяча и спокойно довели дело до победы. Из интересных моментов можно выделить, что Денисенко и Хрипчук отметились дебютными голами за «Колос».

Эти 3 очка позволили «колоскам» приблизиться к первой пятерке и продолжить претендовать на еврокубки. И хотя такой сценарий выглядит маловероятным, но в футболе тоже случаются чудеса, а «Колос» будет пытаться воплотить свои амбиции в реальность и сделать все возможное, чтобы достичь цели в заключительных турах.

Как при этом отметил капитан команды Андрей Цуриков, «Колос» мог бы полностью претендовать на места под солнцем в турнирной таблице, но из-за потери очков в первой части чемпионата «колоски» сами создали себе проблемы в выполнении этого плана.

Кудровка

На счет «Кудровки», то в последнем поединке коллектив из Черниговщины спас ничью против «Оболони», тем самым прервал серию из пяти поражений подряд. Такой результат на самом деле прекрасен для новичка УПЛ, который, несмотря на отставание от конкурентов, продолжает сохранять шансы для сохранения прописки в элите.

Но руководство клуба приняло очень радикальное и странное решение: уволить Василия Баранова с поста главного тренера. По словам президента «Кудровки» Романа Солодаренко, он увидел, что команда остановилась, что и повлекло за собой кадровые перестановки.

Неизвестно, чем руководствовался менеджмент «Кудровки» во время принятия этого решения, однако преемником Баранова стал Александр Протченко, до этого тренировавший юношескую команду «Кудровки» и занимавший должность технического директора.

Сложно сказать, насколько это решение оправдано, но следующий поединок против «Колоса» будет так называемым экзаменом для нового наставника, который покажет его уровень.

Отметим, что будущую игру пропустит из-за перебора желтых карточек Алексей Гусев.

Статистика встреч

Единственный матч между этими командами завершился победой «Колоса» со счетом 3:1. У «колосков» голы забивали Аринальдо Ррапай, Юрий Климчук и Андрей Цуриков, тогда как в составе новичка УПЛ забитым мячом отличился Андрей Сторчоус.

Прогноз на противостояние

Вряд ли мы увидим в этой игре что-то зрелищное, ведь «Кудровке» сейчас важно брать каждый зачетный балл, а «Колосу» в свою очередь составить конкуренцию более именитым соперникам в борьбе за еврокубки. Учитывая, что «колоски» хорошо играют в родных стенах, прогнозируем, что и сейчас команда Руслана Костышина возьмет очередные 3 очка.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Тахири, Кане

«Кудровка»: Яшков, Фарина, Коллахуазо, Потимков, Кисиль, Думанюк, Глущенко, Беляев, Сторчоус, Козак, Легостаев

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.75 для «Колоса» и 5.21 для «Полтавы». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
8 мая 2026 -
15:30
Кудровка
Победа Колоса 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кривбасс – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кудровка Руслан Костышин прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2026, 06:23 5
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Теннис | 07 мая 2026, 17:10 8
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме

Клара Таусон не сумела завершить поединок второго раунда

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Гасперини принял решение в Роме. Это касается Довбика
Футбол | 08.05.2026, 08:42
Гасперини принял решение в Роме. Это касается Довбика
Гасперини принял решение в Роме. Это касается Довбика
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Хоккей | 07.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
07.05.2026, 05:02
Бокс
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 6
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем