Колос Ковалевка

В 27-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 8 мая, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Кудровка». Команда Костышина будет принимать «Кудровку», которая стремится показать себя после смены тренера.

Колос

Предыдущая игра с участием команды Руслана Костышина вошла в историю как самая длинная в рамках УПЛ. Поединок с аутсайдером чемпионата «Александрией» вообще стартовал в 13:00, но из-за затяжной воздушной тревоги второй тайм противостояния начался с опозданием, а финальный свисток раздался спустя шесть с половиной часов.

Что касается самой игры, то «колоски» еще перед длительной паузой забили два мяча и спокойно довели дело до победы. Из интересных моментов можно выделить, что Денисенко и Хрипчук отметились дебютными голами за «Колос».

Эти 3 очка позволили «колоскам» приблизиться к первой пятерке и продолжить претендовать на еврокубки. И хотя такой сценарий выглядит маловероятным, но в футболе тоже случаются чудеса, а «Колос» будет пытаться воплотить свои амбиции в реальность и сделать все возможное, чтобы достичь цели в заключительных турах.

Как при этом отметил капитан команды Андрей Цуриков, «Колос» мог бы полностью претендовать на места под солнцем в турнирной таблице, но из-за потери очков в первой части чемпионата «колоски» сами создали себе проблемы в выполнении этого плана.

Кудровка

На счет «Кудровки», то в последнем поединке коллектив из Черниговщины спас ничью против «Оболони», тем самым прервал серию из пяти поражений подряд. Такой результат на самом деле прекрасен для новичка УПЛ, который, несмотря на отставание от конкурентов, продолжает сохранять шансы для сохранения прописки в элите.

Но руководство клуба приняло очень радикальное и странное решение: уволить Василия Баранова с поста главного тренера. По словам президента «Кудровки» Романа Солодаренко, он увидел, что команда остановилась, что и повлекло за собой кадровые перестановки.

Неизвестно, чем руководствовался менеджмент «Кудровки» во время принятия этого решения, однако преемником Баранова стал Александр Протченко, до этого тренировавший юношескую команду «Кудровки» и занимавший должность технического директора.

Сложно сказать, насколько это решение оправдано, но следующий поединок против «Колоса» будет так называемым экзаменом для нового наставника, который покажет его уровень.

Отметим, что будущую игру пропустит из-за перебора желтых карточек Алексей Гусев.

Статистика встреч

Единственный матч между этими командами завершился победой «Колоса» со счетом 3:1. У «колосков» голы забивали Аринальдо Ррапай, Юрий Климчук и Андрей Цуриков, тогда как в составе новичка УПЛ забитым мячом отличился Андрей Сторчоус.

Прогноз на противостояние

Вряд ли мы увидим в этой игре что-то зрелищное, ведь «Кудровке» сейчас важно брать каждый зачетный балл, а «Колосу» в свою очередь составить конкуренцию более именитым соперникам в борьбе за еврокубки. Учитывая, что «колоски» хорошо играют в родных стенах, прогнозируем, что и сейчас команда Руслана Костышина возьмет очередные 3 очка.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Тахири, Кане

«Кудровка»: Яшков, Фарина, Коллахуазо, Потимков, Кисиль, Думанюк, Глущенко, Беляев, Сторчоус, Козак, Легостаев

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.75 для «Колоса» и 5.21 для «Полтавы».