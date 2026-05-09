Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Буковина
09 мая 2026, 08:49
Буковина – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Для коллектива Сергея Шищенко текущий сезон складывается действительно хорошо. За 26 поединков Первой лиги Украины «Буковине» удалось набрать 72 балла, которые уже официально обеспечили ей первую строчку и чемпионство, ведь расстояние от ближайшего конкурента за 4 игры до завершения соревнований составляет 15 очков.

В Кубке Украины черновицкая команда обыграла «Авангард», «Карпаты», «Ниву» и «ЛНЗ», однако в полуфинале уступила киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

А вот для прошлогоднего участника Премьер-лиги сезон проходит действительно ужасно. Кроме затруднительного материального положения добавились еще и неурядицы на поле – за 26 матчей Первой лиги полтавчане набрали только 27 баллов, из-за чего и находятся на 13-м месте, то есть в зоне переходных игр на вылет. От безопасной 12-й позиции «Ворскла» отстает всего на 1 очко.

Выступления в Кубке Украины команда завершила еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Викторию» со счетом 1:0.

Личные встречи

В новой истории клубы противостояли друг другу всего раз в официальных играх – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 0:2 одержала «Буковина».

Интересные факты

  • За последние 6 матчей «Ворскла» забила только 2 гола.
  • «Ворскла» проиграла 5/6 предыдущих матчей.
  • «Буковина» забила 58 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал более 3 с коэффициентом 1.75 по линии БК betking.

