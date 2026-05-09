Буковина – Ворскла – 6:0. Разгром от чемпиона. Видео голов и обзор матча

В субботу, 9 мая, в Черновцах состоялся матч 27-го тура Первой лиги. «Буковина» принимала полтавскую «Ворсклу».

«Буковина» активно начала поединок и уже на 4-й минуте открыла счет. Евгений Подлепенец в штрафной «Ворсклы» обыгрался с партнером и отправил мяч в сетку.

Второго гола долго ждать не пришлось. На 12-й минуте Виталий Дахновский навесил, а Максим Войтиховский головой пробил в противоход голкиперу.

На 59-й минуте забил уже сам Дахновский. Игрок «Буковины» забил после ассиста Подлепенца.

На 72-й минуте «Ворскла» осталась в меньшинстве. Капитан полтавской команды Владислав Семотюк получил вторую желтую карточку за фол в середине поля.

«Буковина» тут же воспользовалась численным преимуществом. На 74-й минуте Виталий Дахновский оформил дубль.

А в компенсированное ко второму тайму время Иван Тищенко и Виталий Дахновский отправили в ворота команды гостей еще два мяча.

Первая лига. 27-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 9 мая

«Буковина» (Черновцы) – «Ворскла» (Полтава) – 6:0

Голы: Подлепенец, 4, Войтиховский, 12, Дахновский, 59, 74, 90+5, Тищенко, 90+3

