Буковина с хет-триком забивает 6 голов, Ворскла – в зоне переходных матчей
Ворскла борется за выживание
Состоялся матч Первой лиги между Буковиной и Ворсклой.
Буковина, которая досрочно стала чемпионом и готовится к УПЛ, выиграла со счетом 6:0. Хет-трик оформил Виталий Дахновский, который с 16 голами стал лидером гонки бомбардиров.
А вот Ворскла продолжает падение: полтавчане с 27 очками идут на 14-й позиции в зоне переходных матчей.
Первая лига. 27-й тур
Буковина – Ворскла 6:0
Голы: Подлепенец, 5, Войтиховський, 12, Дахновский, 59, 74, 90+5, Тищенко, 90+3
