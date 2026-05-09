  4. Буковина с хет-триком забивает 6 голов, Ворскла – в зоне переходных матчей
Первая лига
Буковина
09.05.2026 13:00 – FT 6 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
09 мая 2026, 15:14 | Обновлено 09 мая 2026, 15:41
Буковина с хет-триком забивает 6 голов, Ворскла – в зоне переходных матчей

Ворскла борется за выживание

ФК Буковина

Состоялся матч Первой лиги между Буковиной и Ворсклой.

Буковина, которая досрочно стала чемпионом и готовится к УПЛ, выиграла со счетом 6:0. Хет-трик оформил Виталий Дахновский, который с 16 голами стал лидером гонки бомбардиров.

А вот Ворскла продолжает падение: полтавчане с 27 очками идут на 14-й позиции в зоне переходных матчей.

Первая лига. 27-й тур

Буковина – Ворскла 6:0
Голы: Подлепенец, 5, Войтиховський, 12, Дахновский, 59, 74, 90+5, Тищенко, 90+3

Турнирная таблица

