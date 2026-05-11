Сергей ШИЩЕНКО: «Мы отлично действовали в завершающей фазе атаки»

В поединке 27-го тура Первой лиги. «Буковина» принимала полтавскую «Ворсклу». Хозяева разгромили соперника со счетом 6:0. Итог матча подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, сегодня «Буковина» провела дебютный матч в статусе чемпионов Первой лиги. Какие ощущения сыграть уже в статусе досрочных чемпионов перед родными болельщиками? И как в целом прокомментируете поединок против «Ворсклы»?

– Конечно, это отличные ощущения – быть чемпионами Первой лиги. Это историческое чемпионство для клуба, и когда ты играешь дома перед своими болельщиками, которые поддерживали команду в течение всего сезона, это еще приятнее. Ребята это сегодня тоже ощущали.

Что касается матча, то игра в нашем исполнении была очень динамичной и качественной. Хочу отметить «Ворсклу», потому что, несмотря на сложную ситуацию, эта команда пыталась играть в футбол, сопротивляться. У соперника были хорошие подходы к нашим воротам. Но впоследствии мы прибавили в агрессии в атаке, начали оказывать серьезное давление на оборону «Ворсклы». Итоговый счет стал столь крупным благодаря тому, что команда очень качественно действовала в завершающей фазе атак.

– Для «Буковины» это уже 11-я победа подряд, а в целом беспроигрышная серия достигла 28 матчей. Так понимаем, что после получения путевки в УПЛ и чемпионского титула теперь перед командой стоит новая цель – побить клубный победный рекорд и завершить сезон без поражений?

– Конечно. В психологическом плане нам уже немного проще, потому что все основные задачи мы выполнили. Но сейчас у нас есть еще одна цель – завершить чемпионат без единого поражения. Насколько я знаю, ни одна команда в истории Первой лиги не проходила весь сезон без поражений. Мы хотим стать первыми, кто это сделает. Потому во всех трех заключительных матчах будем играть только на максимум.

– Перед матчем вы получили памятную футболку по случаю 100-го поединка в Первой лиге. Насколько символично вам было отпраздновать этот юбилей победой именно в Черновцах, где вы еще десять лет назад фактически начинали свой путь во взрослом футболе?

– Конечно, это приятно. Но, честно говоря, для меня главное – это победы, эмоции и результат, который мы даем болельщикам. Именно это имеет наибольшее значение. А по личным цифрам и юбилеям – хочется теперь провести еще много матчей уже в Премьер-лиге вместе с «Буковиной».