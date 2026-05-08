Третья ракетка Свентек выиграла стартовый матч в Риме практически за 3 часа

Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде полька в трех сетах переиграла представительницу США Кэти Макнелли (WTA 63) за 2 часа и 45 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Кэти Макнелли (США) – Ига Свентек (Польша) [4] – 1:6, 7:6 (7:5), 3:6

Ига могла завершить поединок раньше, если бы в 10-м или 12-м геймах второй партии подала на матч. Но Кэти сумела дважды сделать брейк и забрать тай-брейк.

Свентек не проигрывает в стартовых матчах на грунтовых соревнованиях на уровне Тура с 2020 года, когда уступила Аранче Рус. Такая серия побед Иги составляет уже 24 матча.

Ига трижды выигрывала трофей на тысячнике в Риме – в 2021, 2022 и 2024 годах. Следующей соперницей польки будет победительница противостояния Эмма Наварро (США, WTA 35) – Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 41).

Свентек выиграла 22-й матч на кортах Рима из 25. Винрейт польки в 88% является вторым лучшим на столичном итальянском тысячнике – больше только у Крис Эверт (92.3%).