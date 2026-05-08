Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья ракетка Свентек выиграла стартовый матч в Риме практически за 3 часа
WTA
08 мая 2026, 15:13 | Обновлено 08 мая 2026, 15:29
547
0

Третья ракетка Свентек выиграла стартовый матч в Риме практически за 3 часа

В 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме Ига в трех сетах одолела Кэти Макнелли

08 мая 2026, 15:13 | Обновлено 08 мая 2026, 15:29
547
0
Третья ракетка Свентек выиграла стартовый матч в Риме практически за 3 часа
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде полька в трех сетах переиграла представительницу США Кэти Макнелли (WTA 63) за 2 часа и 45 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Кэти Макнелли (США) – Ига Свентек (Польша) [4] – 1:6, 7:6 (7:5), 3:6

Ига могла завершить поединок раньше, если бы в 10-м или 12-м геймах второй партии подала на матч. Но Кэти сумела дважды сделать брейк и забрать тай-брейк.

Свентек не проигрывает в стартовых матчах на грунтовых соревнованиях на уровне Тура с 2020 года, когда уступила Аранче Рус. Такая серия побед Иги составляет уже 24 матча.

Ига трижды выигрывала трофей на тысячнике в Риме – в 2021, 2022 и 2024 годах. Следующей соперницей польки будет победительница противостояния Эмма Наварро (США, WTA 35) – Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 41).

Свентек выиграла 22-й матч на кортах Рима из 25. Винрейт польки в 88% является вторым лучшим на столичном итальянском тысячнике – больше только у Крис Эверт (92.3%).

По теме:
Девятая ракетка снялась с Рима из-за желудочно-кишечного заболевания
Калинина не смогла выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме
Ангелина Калинина – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Кэти Макнелли WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2026, 09:23 13
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08 мая 2026, 08:26 1
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»

Жена украинского боксёра рассказала, как закончились их первые отношения

«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 08.05.2026, 10:47
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Теннис | 07.05.2026, 19:50
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08.05.2026, 07:52
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 5
Теннис
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем