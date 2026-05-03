Миланский Интер вернул себе титул чемпиона Италии!
«Сине-черные» обыграли «Парму»
В матче 35-го тура Серии А «Интер» уверенно обыграл «Парму» со счётом 2:0.
Поединок состоялся на стадионе Джузеппе Меацца. Счет в встрече открыл Маркус Тюрам, который отличился в конце первого тайма. После перерыва преимущество «нерадзурри» закрепил Генрих Мхитарян.
Эта победа позволила «Интеру» досрочно оформить чемпионство Италии. Команда возглавляет турнирную таблицу, имея 82 очка после 35 матчей и опережая ближайшего преследователя – «Наполи» – на 12 очков.
«Интер» вернул себе титул чемпиона, который команда выиграла в сезоне 2023/24. Миланский клуб выиграл 21 Скудетто, больше только у «Ювентуса» – 36.
Серия А. 35-й тур.
«Интер» – «Парма» – 2:0
Голы: Тюрам, 45+1, Мхитарян, 80.
2️⃣1️⃣🖤💙 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 3, 2026
