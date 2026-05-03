Миланский Интер вернул себе титул чемпиона Италии!

В матче 35-го тура Серии А «Интер» уверенно обыграл «Парму» со счётом 2:0.

Поединок состоялся на стадионе Джузеппе Меацца. Счет в встрече открыл Маркус Тюрам, который отличился в конце первого тайма. После перерыва преимущество «нерадзурри» закрепил Генрих Мхитарян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта победа позволила «Интеру» досрочно оформить чемпионство Италии. Команда возглавляет турнирную таблицу, имея 82 очка после 35 матчей и опережая ближайшего преследователя – «Наполи» – на 12 очков.

«Интер» вернул себе титул чемпиона, который команда выиграла в сезоне 2023/24. Миланский клуб выиграл 21 Скудетто, больше только у «Ювентуса» – 36.

Серия А. 35-й тур.

«Интер» – «Парма» – 2:0

Голы: Тюрам, 45+1, Мхитарян, 80.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А