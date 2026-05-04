Интер – Парма – 2:0. Змеи вернули чемпионство Италии. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Серии А
3 мая миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в 35-м туре Серии А и досрочно стал чемпионом Италии в сезоне 2025/26.
«Нерадзурри» переиграли соперника на своем поле «Стадио Джузеппе Меацца» – 2:0. Голами отметились Маркус Тюрам и Генрих Мхитарян.
Миланский клуб вернул себе титул чемпиона Италии, достигнув отметки в 21 завоеванное Скудетто.
Серия А. 35-й тур. 3 мая
«Интер» – «Парма» – 2:0
Голы: Тюрам, 45+1, Мхитарян, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Петр Зелински.
