Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Парма – 2:0. Змеи вернули чемпионство Италии. Видео голов, обзор
03.05.2026 21:45 – FT 2 : 0
Обзор
04 мая 2026, 09:06 |
Интер – Парма – 2:0. Змеи вернули чемпионство Италии. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в 35-м туре Серии А и досрочно стал чемпионом Италии в сезоне 2025/26.

«Нерадзурри» переиграли соперника на своем поле «Стадио Джузеппе Меацца» – 2:0. Голами отметились Маркус Тюрам и Генрих Мхитарян.

Миланский клуб вернул себе титул чемпиона Италии, достигнув отметки в 21 завоеванное Скудетто.

Серия А. 35-й тур. 3 мая

«Интер» – «Парма» – 2:0

Голы: Тюрам, 45+1, Мхитарян, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Петр Зелински.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
