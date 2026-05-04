«Разговор о смерти». Тренер Интера шокировал заявлением после чемпионства

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после победы над «Пармой» (2:0), которая гарантировала «змеям» досрочное чемпионство в Серии А.

Благодаря работе Кристиана и самоотдаче его подопечных «Интер» завоевал 21-е Скудетто в своей истории. Тренер даже не скрывал, что после такого праздника взял в руки сигару.

«Я уже был частью истории «Интера» еще до этого Скудетто. Я рад за этих игроков, за клуб и за болельщиков, ведь им пришлось выдержать нарратив и насмешки тех, кто всегда пытался принизить проделанную работу. Команда хорошо поработала, засучила рукава, перестроилась и нашла правильную мотивацию, чтобы провести конкурентный сезон. Они это сделали, и я за них рад: 21-е Скудетто – важная страница в истории этого великого клуба.

Я так же счастлив, как и тогда, когда выигрывал как игрок, хотя тогда я был моложе, с более длинными волосами и чуть менее седой. Сегодня вечером я даже хотел хорошо выглядеть для интервью. Из чувства долга, ответственности и из-за того, что представляю этот клуб, мы должны были быть конкурентными.

Сезон состоит из взлетов и падений. Это марафон, в котором в итоге побеждает самая стабильная команда и та, что набирает больше всего очков. К счастью, это были мы. Мы развивались благодаря хорошей работе, проделанной с самого начала, несмотря на несколько поражений. Но мы смогли отреагировать, подняться и держать нашу цель перед глазами. В январе-феврале мы поняли, что действительно конкурентоспособны и можем этого добиться. Мы преодолели сложные моменты, такие как вылет из Лиги чемпионов и поражение в дерби, и оставались на ногах до самого конца.

Я рад за игроков – они заслуживают быть на поле, чувствовать любовь и поддержку болельщиков. Они должны насладиться этим моментом. Я даже зашел в раздевалку, чтобы выкурить сигару – прошу прощения за такие слова. Также заслуга клуба, который всегда нас поддерживал и давал все необходимое в трудные моменты. Эти игроки действительно этого заслуживают.

Я не говорю о себе. Лично я довольно необычный человек. Несколько лет назад мне пришлось провести серьёзный разговор с самим собой о жизни и смерти, и тогда я потерял своё эго. Я стараюсь быть лучшей версией себя и помогать этим игрокам, которым иногда нужен и кнут, и пряник. Я опираюсь на свой опыт в раздевалках и управлении коллективом, чтобы понимать моменты и не повторять ошибок, которые совершал как игрок.

Я хотел быть тренером по-своему – стараясь быть эмпатичным и человечным, не думая о себе или внешнем одобрении. Я думаю о людях, которым небезразличен, и о том, чтобы отдавать все ради команды и болельщиков. Как тренер я понимаю, что всегда нахожусь под риском, и должен принимать это с улыбкой и осознанием того, что даже когда что-то идёт не так, я обязан всегда выкладываться на максимум.

Что касается нашей игры – мы всегда хотели быть проактивными, но в зависимости от соперника нам приходилось вносить коррективы: двойная опорная зона, больше позиционных ротаций, использование коротких и простых передач, когда команды прессинговали нас. Всегда нужно понимать моменты игры, адаптироваться и читать, что пытается сделать соперник. Мои предшественники проделали отличную работу, ведь у этих игроков превосходное понимание игры, и это облегчило мне адаптацию к матчам. Именно хорошие игроки помогают тренерам выигрывать титулы и воплощать мечты. А что касается моих соперников – я могу лишь учиться у них, ведь они выиграли очень многое и вошли в историю футбола», – заявил Киву.