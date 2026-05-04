Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Разговор о смерти». Тренер Интера шокировал заявлением после чемпионства
Чемпионат Италии
Интер Милан
03.05.2026 21:45 – FT 2 : 0
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 мая 2026, 08:48 | Обновлено 04 мая 2026, 08:50
304
0

«Разговор о смерти». Тренер Интера шокировал заявлением после чемпионства

Кристиан Киву после празднования говорил все, что думал

04 мая 2026, 08:48 | Обновлено 04 мая 2026, 08:50
304
0
«Разговор о смерти». Тренер Интера шокировал заявлением после чемпионства
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после победы над «Пармой» (2:0), которая гарантировала «змеям» досрочное чемпионство в Серии А.

Благодаря работе Кристиана и самоотдаче его подопечных «Интер» завоевал 21-е Скудетто в своей истории. Тренер даже не скрывал, что после такого праздника взял в руки сигару.

«Я уже был частью истории «Интера» еще до этого Скудетто. Я рад за этих игроков, за клуб и за болельщиков, ведь им пришлось выдержать нарратив и насмешки тех, кто всегда пытался принизить проделанную работу. Команда хорошо поработала, засучила рукава, перестроилась и нашла правильную мотивацию, чтобы провести конкурентный сезон. Они это сделали, и я за них рад: 21-е Скудетто – важная страница в истории этого великого клуба.

Я так же счастлив, как и тогда, когда выигрывал как игрок, хотя тогда я был моложе, с более длинными волосами и чуть менее седой. Сегодня вечером я даже хотел хорошо выглядеть для интервью. Из чувства долга, ответственности и из-за того, что представляю этот клуб, мы должны были быть конкурентными.

Сезон состоит из взлетов и падений. Это марафон, в котором в итоге побеждает самая стабильная команда и та, что набирает больше всего очков. К счастью, это были мы. Мы развивались благодаря хорошей работе, проделанной с самого начала, несмотря на несколько поражений. Но мы смогли отреагировать, подняться и держать нашу цель перед глазами. В январе-феврале мы поняли, что действительно конкурентоспособны и можем этого добиться. Мы преодолели сложные моменты, такие как вылет из Лиги чемпионов и поражение в дерби, и оставались на ногах до самого конца.

Я рад за игроков – они заслуживают быть на поле, чувствовать любовь и поддержку болельщиков. Они должны насладиться этим моментом. Я даже зашел в раздевалку, чтобы выкурить сигару – прошу прощения за такие слова. Также заслуга клуба, который всегда нас поддерживал и давал все необходимое в трудные моменты. Эти игроки действительно этого заслуживают.

Я не говорю о себе. Лично я довольно необычный человек. Несколько лет назад мне пришлось провести серьёзный разговор с самим собой о жизни и смерти, и тогда я потерял своё эго. Я стараюсь быть лучшей версией себя и помогать этим игрокам, которым иногда нужен и кнут, и пряник. Я опираюсь на свой опыт в раздевалках и управлении коллективом, чтобы понимать моменты и не повторять ошибок, которые совершал как игрок.

Я хотел быть тренером по-своему – стараясь быть эмпатичным и человечным, не думая о себе или внешнем одобрении. Я думаю о людях, которым небезразличен, и о том, чтобы отдавать все ради команды и болельщиков. Как тренер я понимаю, что всегда нахожусь под риском, и должен принимать это с улыбкой и осознанием того, что даже когда что-то идёт не так, я обязан всегда выкладываться на максимум.

Что касается нашей игры – мы всегда хотели быть проактивными, но в зависимости от соперника нам приходилось вносить коррективы: двойная опорная зона, больше позиционных ротаций, использование коротких и простых передач, когда команды прессинговали нас. Всегда нужно понимать моменты игры, адаптироваться и читать, что пытается сделать соперник. Мои предшественники проделали отличную работу, ведь у этих игроков превосходное понимание игры, и это облегчило мне адаптацию к матчам. Именно хорошие игроки помогают тренерам выигрывать титулы и воплощать мечты. А что касается моих соперников – я могу лишь учиться у них, ведь они выиграли очень многое и вошли в историю футбола», – заявил Киву.

По теме:
Интер – Парма – 2:0. Змеи вернули чемпионство Италии. Видео голов, обзор
Тренер Реала: «Он фантастический игрок. Мне очень повезло»
Майкл КАРРИК: «Это не то, о чем я действительно думаю»
Кристиан Киву пресс-конференция Парма Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Это действительно неприятно. Хочу, чтобы нас уважали»
Футбол | 04 мая 2026, 00:51 7
Арда ТУРАН: «Это действительно неприятно. Хочу, чтобы нас уважали»
Арда ТУРАН: «Это действительно неприятно. Хочу, чтобы нас уважали»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Динамо»

Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 21:20 4
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер

Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04.05.2026, 08:02
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением
Футбол | 04.05.2026, 08:40
Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением
Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 2
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
03.05.2026, 10:12 5
Бокс
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11 1
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 3
Бокс
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем