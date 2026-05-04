ФОТО. Как «Интер» отпраздновал 21-е чемпионство в истории

В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Серии А между миланским «Интером» и «Пармой».

Поединок прошел в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

По итогам этого матча «нерадзурри» гарантировали себе чемпионство в этом сезоне, который является первым под руководством Кристиана Киву. Всего это 21-й чемпионский титул в истории клуба.

