  4. Определены все полуфиналисты грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде
30 апреля 2026, 23:40 | Обновлено 30 апреля 2026, 23:42
Определены все полуфиналисты грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде

Янник Синнер сыграет с Артуром Фисом, Александр Зверев с Александером Блоксом

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

1 мая на турнире ATP 1000 в Мадриде состоятся полуфинальные матчи.

Первый номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл испанца Рафаэля Ходара (ATP 42) в двух сетах. В полуфинале Янник встретится с французом Артуром Фисом (ATP 25), который обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 14) в двух партиях.

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 13) в двух сетах. В матче 1/2 финала Зверев сыграет с бельгийцем Александером Блоксом (ATP 69), который сенсационно обыграл прошлогоднего чемпиона Каспера Рууда (ATP 15) в двух партиях.

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 7:6 (7:0)
Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [12] – Александер Блокс – 4:6, 4:6
Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 4:6

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Артур Фис [21]
Александер Блокс – Александр Зверев [2]

Алина Грушко
