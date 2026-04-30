Определены все полуфиналисты грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде

1 мая на турнире ATP 1000 в Мадриде состоятся полуфинальные матчи.

Первый номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл испанца Рафаэля Ходара (ATP 42) в двух сетах. В полуфинале Янник встретится с французом Артуром Фисом (ATP 25), который обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 14) в двух партиях.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 13) в двух сетах. В матче 1/2 финала Зверев сыграет с бельгийцем Александером Блоксом (ATP 69), который сенсационно обыграл прошлогоднего чемпиона Каспера Рууда (ATP 15) в двух партиях.

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 7:6 (7:0)

Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [12] – Александер Блокс – 4:6, 4:6

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 4:6

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Артур Фис [21]

Александер Блокс – Александр Зверев [2]

