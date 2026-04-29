29 апреля 2026, 19:09 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:36
Испано-итальянская битва. Синнер выбил Ходара и вышел в полуфинал Мадрида

Янник обыграл Рафаэля в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга ATP, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер обыграл 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 57 минут – 6:2, 7:6 (7:0).

Это была первая очная встреча игроков.

Для Янника – это первый полуфинал на тысячнике в столице Испании. В 2024 году Синнер дошел до четвертьфинала, но снялся еще до начала поединка с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за травмы.

Синнер стал третьим игроком в истории, который дошел до полуфинала на всех четырех Мастерсах сезона, после Роджера Федерера (2006 год) и Рафаэля Надаля (2010-2011 года).

В полуфинале Янник сыграет с победителем матча Артур Фис – Иржи Легечка.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 7:6 (7:0)

По теме:
Янник Синнер – Рафаэль Ходар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Мадриде
Бельгиец с украинскими корнями пробился в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Янник Синнер Рафаэль Ходар ATP Мадрид
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29 апреля 2026, 07:16 0
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер

Артем опубликовал пост в telegram

Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29 апреля 2026, 07:50 17
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена

Анатолий Трубин летом покинет клуб

Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 16:02
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
КОСТЮК: «Носкова – мощная. Выложусь на полную и посмотрим, что получится»
Теннис | 29.04.2026, 16:16
КОСТЮК: «Носкова – мощная. Выложусь на полную и посмотрим, что получится»
КОСТЮК: «Носкова – мощная. Выложусь на полную и посмотрим, что получится»
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Популярные новости
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 35
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 78
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
