Испано-итальянская битва. Синнер выбил Ходара и вышел в полуфинал Мадрида

Первый номер рейтинга ATP, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер обыграл 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 57 минут – 6:2, 7:6 (7:0).

Это была первая очная встреча игроков.

Для Янника – это первый полуфинал на тысячнике в столице Испании. В 2024 году Синнер дошел до четвертьфинала, но снялся еще до начала поединка с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за травмы.

Синнер стал третьим игроком в истории, который дошел до полуфинала на всех четырех Мастерсах сезона, после Роджера Федерера (2006 год) и Рафаэля Надаля (2010-2011 года).

В полуфинале Янник сыграет с победителем матча Артур Фис – Иржи Легечка.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 7:6 (7:0)

