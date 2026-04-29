Испано-итальянская битва. Синнер выбил Ходара и вышел в полуфинал Мадрида
Янник обыграл Рафаэля в двух сетах
Первый номер рейтинга ATP, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Синнер обыграл 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 57 минут – 6:2, 7:6 (7:0).
Это была первая очная встреча игроков.
Для Янника – это первый полуфинал на тысячнике в столице Испании. В 2024 году Синнер дошел до четвертьфинала, но снялся еще до начала поединка с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за травмы.
Синнер стал третьим игроком в истории, который дошел до полуфинала на всех четырех Мастерсах сезона, после Роджера Федерера (2006 год) и Рафаэля Надаля (2010-2011 года).
В полуфинале Янник сыграет с победителем матча Артур Фис – Иржи Легечка.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал
Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 7:6 (7:0)
4/4 - Jannik Sinner (2026) is now just the third player in the format's history to reach the SF at the first four ATP Masters 1000 events of a season, after Roger Federer (2006) and Rafael Nadal (2010-11). Prime.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/TI7YoHIGS3— OptaAce (@OptaAce) April 29, 2026
