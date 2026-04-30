Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида
ATP
30 апреля 2026, 22:50 | Обновлено 30 апреля 2026, 23:01
412
0

Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида

Александр обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале тысячника в столице Испании

30 апреля 2026, 22:50 | Обновлено 30 апреля 2026, 23:01
412
0
Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 13) в двух сетах за 1 час и 32 минуты – 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 3:1 в пользу немца.

Зверев взял реванш у Коболли за поражение в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене в этом году – 3:6, 3:6.

В поединке 1/2 финала Александр сыграет с бельгийцем Александером Блоксом.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Александр Зверев Флавио Коболли ATP Мадрид
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем