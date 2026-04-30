Реванш удался. Зверев одолел итальянца и вышел в полуфинал Мадрида

Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 13) в двух сетах за 1 час и 32 минуты – 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 3:1 в пользу немца.

Зверев взял реванш у Коболли за поражение в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене в этом году – 3:6, 3:6.

В поединке 1/2 финала Александр сыграет с бельгийцем Александером Блоксом.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 4:6

