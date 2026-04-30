Их продадут в АПЛ. Экс-нападающий Шахтера сделал прогноз на матч с Пелас

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Руслан Фомин поделился своими соображениями о том, какие факторы могут помочь «горнякам» одержать победу над английским «Кристал Пэлас» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

По его словам, значительную роль сыграет мотивация молодых бразильцев «Шахтера» попасть в поле зрения клубов Английской Премьер-лиги.

«Конечно, к этому полуфинальному матчу будет приковано много внимания, и все это понимают. Безусловно, легионерам необходимо показать себя на все 100%. «Шахтер» — это клуб, который воспитывает и развивает молодежь, а затем продает в известные клубы», — пояснил Фомин.

В настоящее время в заявке «Шахтера» числятся 11 бразильских футболистов. Недавно донецкий клуб заключил сделку по нападающему Бруниньо из «Атлетико Паранаэнсе».

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля. Начало встречи – в 22:00.