  4. Эксперт указал на козырь Шахтера в противостоянии с Кристал Пэлас
30 апреля 2026, 12:43
Эксперт указал на козырь Шахтера в противостоянии с Кристал Пэлас

«Горняки» научились давить на соперников за счет физической силы

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный комментатор Андрей Столярчук отметил значительное преимущество донецкого «Шахтера» накануне первого матча 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».

Эксперт предвидит непростой поединок для «горняков», однако считает, что украинская команда способна дожать соперника за счет физической готовности.

«Функциональная подготовка «Шахтера» позволяет им переламывать ход матчей, набирая обороты с каждой минутой. Мне кажется, что здесь прослеживается концептуальная работа «Шахтера», который понял, как выкручиваться в сегодняшних реалиях», – пояснил Столярчук.

Поединок «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало матча – в 22:00.

Федецкий дал совет игрокам Шахтера перед матчем против Кристал Пэлас
ФОТО. Как выглядит Краков, в котором пройдет матч Шахтер – Кристал Пэлас
Коуч Кристал Пэлас удивил заявлением, оценив уровень УПЛ: «Есть проблема..»
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Футбол | 30 апреля 2026, 07:52 14
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК

Оливер Гласнер пообщался с журналистами

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30 апреля 2026, 08:10 13
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Трубин может покинуть клуб

Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 10:55
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Комментарии 3
😂 Крістал Палас їм таку фізику покаже, шо буде як в відому мемі з африканцями...  
Действительно, сказки бамбаса...Надо быть полным идиотом, чтобы считать, что можно по физике превзойти ЛЮБУЮ английскую команду. Спорт уа, понятно, что вы находите  "экспертов", которые незаслуженно превозносят недоклюб из села Счастливое - но в данном случае это просто смешно. Я понимаю, если бы вы еще написали, что технически стая браузил может переиграть англичан, но физически... Уверяю вас, что к концу уже первого тайма ваши браузилы будут еле ползать по полю от высокого прессинга англичан, а во втором тайме просто сдохнут. 
Есть хорошая фраза про этих экспертов,но она длинная 
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
