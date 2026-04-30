Эксперт указал на козырь Шахтера в противостоянии с Кристал Пэлас

Известный футбольный комментатор Андрей Столярчук отметил значительное преимущество донецкого «Шахтера» накануне первого матча 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».

Эксперт предвидит непростой поединок для «горняков», однако считает, что украинская команда способна дожать соперника за счет физической готовности.

«Функциональная подготовка «Шахтера» позволяет им переламывать ход матчей, набирая обороты с каждой минутой. Мне кажется, что здесь прослеживается концептуальная работа «Шахтера», который понял, как выкручиваться в сегодняшних реалиях», – пояснил Столярчук.

Поединок «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало матча – в 22:00.