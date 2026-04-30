Лига конференций
30 апреля 2026, 12:38 | Обновлено 30 апреля 2026, 12:50
Федецкий дал совет игрокам Шахтера перед матчем против Кристал Пэлас

Артем верит в донецкую команду

30 апреля 2026, 12:38 | Обновлено 30 апреля 2026, 12:50
347
0
Федецкий дал совет игрокам Шахтера перед матчем против Кристал Пэлас
Бывший игрок донецкого Шахтера Артем Федецкий поделился ожиданиями от первого полуфинального матча «горняков» против «Кристал Пэлас» в Лиге конференций.

– Соперник непростой, это англичане. Что бы ни говорил их главный тренер – игра будет непростой.

Хочется, конечно, сказать Шахтеру комплименты за прошлые матчи плей-офф. Ребята молодцы. Уже на 85-90% все решено в чемпионате Украины, так что в Лиге конференций они могут сделать хорошее достижение.

Самое главное здесь – дисциплина, порядок, самоотдача – то, что они показывали в последних матчах.

– Повлияет ли положительная ситуация в УПЛ на настроение игроков «Шахтера»? Нет ли разницы, потому что, как говорится, это совсем другой турнир?

– Дословно говорить уже не будем. Ребятам не нужно обращать внимание. Напротив, им лучше будет сосредоточиться максимально на Лиге конференций.

Понятно, что в чемпионате расслабиться никто не будет. «Шахтер» не будет откладывать до последнего тура, тем более, что такой хороший зазор по очкам есть. Это разные турниры и, думаю, ребята уже научились переключаться с внутреннего чемпионата на еврокубки.

– Есть ли шансы у «Шахтера» пройти в финал?

– 100% шансы есть у любой команды. Сейчас мы видели в полуфинале Лиги чемпионов, какая перестрелка была в Париже между «ПСЖ» и «Баварией».

Шансы хорошие, просто нужно верить в свои силы, в друг друга и работать, потому что матч будет непростым. Зная вспыльчивого Арду Турана, он ребятам не даст расслабиться и что-нибудь придумает интересное. Возможно, что-то и для «Кристалл Пэлеса» будет новинкой от «Шахтера».

Главное – верить в себя, верить в свои силы и максимальная самоотдача. Ребятам все по силам, я в это верю, – сказал Артем.

Матч «Шахтер» – Кристал «Пэлас» запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
