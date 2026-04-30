Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Коуч Кристал Пэлас удивил заявлением, оценив уровень УПЛ: «Есть проблема..»

Оливер Гласнер высоко оценил украинский футбол

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер оценил уровень Украинской Премьер-лиги, заговорив о войне в Украине. Коуч английской команды назвал главные козыри УПЛ.

«Мне не так просто говорить об украинском футболе, ведь есть гораздо более важная проблема, которую следует решить, прежде чем говорить о футболе, — но я испытываю огромное уважение ко всем, благодаря которым футбольная лига все еще продолжается и матчи можно проводить даже несмотря на продолжающуюся войну.

Украинский футбол – это очень технический футбол. Сборная играет очень технично, и я помню, что они проиграли Швеции, имея почти 70% владения мячом. Игра базируется на обладании мячом, обычно в формации 4-3-3.

«Шахтер», пожалуй, лучшая команда в украинской лиге. Я смотрел их последний матч, они выиграли 3:1, причем сделали восемь замен — мы также просматривали матчи украинской лиги.

Мы хорошо подготовлены. Думаю, мои помощники всегда очень хорошо готовятся, просматривая множество матчей, и мы можем увидеть, в чем состоят их сильные стороны, а также, возможно, их слабые места.

Но украинский футбол, на мой взгляд, это очень технический футбол, который базируется на владении мячом. И «Шахтер», конечно, со всеми своими бразильскими игроками, играет именно так», – сказал Оливер.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Легенда Динамо удивил прогнозом на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Терять нечего. Появился тривожный прогноз на матч Шахтера в еврокубке
Оливер Гласнер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кристал Пэлас
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера предупредил подопечных Турана перед матчем с Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 10:34 0
Легенда Шахтера предупредил подопечных Турана перед матчем с Кристал Пэлас
Легенда Шахтера предупредил подопечных Турана перед матчем с Кристал Пэлас

Александр Кучер поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций

Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29 апреля 2026, 16:02 15
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде

Каролина Плишкова уступила Анастасии Потаповой в матче 1/4 финала

Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 10:07
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Футбол | 29.04.2026, 12:27
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Популярные новости
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 61
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 20
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 44
Футбол
