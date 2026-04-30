Коуч Кристал Пэлас удивил заявлением, оценив уровень УПЛ: «Есть проблема..»

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер оценил уровень Украинской Премьер-лиги, заговорив о войне в Украине. Коуч английской команды назвал главные козыри УПЛ.

«Мне не так просто говорить об украинском футболе, ведь есть гораздо более важная проблема, которую следует решить, прежде чем говорить о футболе, — но я испытываю огромное уважение ко всем, благодаря которым футбольная лига все еще продолжается и матчи можно проводить даже несмотря на продолжающуюся войну.

Украинский футбол – это очень технический футбол. Сборная играет очень технично, и я помню, что они проиграли Швеции, имея почти 70% владения мячом. Игра базируется на обладании мячом, обычно в формации 4-3-3.

«Шахтер», пожалуй, лучшая команда в украинской лиге. Я смотрел их последний матч, они выиграли 3:1, причем сделали восемь замен — мы также просматривали матчи украинской лиги.

Мы хорошо подготовлены. Думаю, мои помощники всегда очень хорошо готовятся, просматривая множество матчей, и мы можем увидеть, в чем состоят их сильные стороны, а также, возможно, их слабые места.

Но украинский футбол, на мой взгляд, это очень технический футбол, который базируется на владении мячом. И «Шахтер», конечно, со всеми своими бразильскими игроками, играет именно так», – сказал Оливер.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.