«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пелес перед матчем ЛК

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций против донецкого «Шахтера», который запланирован на сегодня, 30 апреля.

Наставник английского клуба высоко оценил Арду Турана и его подопечных, а также заговорил о киевском «Динамо» и высоко оценил уровень Украинской Премьер-лиги. Специалист мечтает выйти в финал Лиги конференций.

Что касается прогресса Эванна Гессанда в восстановлении после травмы…

Эванн добивается успехов. Обычно с такой травмой, как у него, он, как правило, не смог бы сыграть в ответном матче против «Шахтера».

Но поскольку это конец сезона и он хочет принять в нем участие, мы очень интенсивно работаем над его реабилитацией. Он уже тренируется на поле, и все выглядит хорошо. В колене нет никаких осложнений. Мы готовимся к тому, чтобы во втором матче он, возможно, смог выйти на несколько минут со скамейки запасных.

Мы видели, что он может оказать большое влияние на нашу атакующую игру, забивая голы и отдавая голевые передачи, поэтому если нам это понадобится — я всегда надеюсь, что этого не произойдет, но футбол есть футбол, и, конечно, такое может случиться — он будет готов выйти на поле.

О настроении команды накануне полуфинального матча…

Мы все с нетерпением ждем эту игру. Это важный матч — полуфинал против «Шахтера» (Донецк).

Думаю, когда в турнире остаются четыре команды, это означает, что остались четыре лучшие команды. Это «Страсбург» и «Райо Вальекано» в другом полуфинале, а также «Шахтер» и мы, которые играем здесь, в Кракове.

Мы чувствуем себя хорошо. Команда в хорошей форме. Команда с нетерпением ждет игры. У нас хорошее настроение. У нас прекрасная атмосфера.

Несмотря на поражение в Ливерпуле, благодаря игре, которую мы там показали, мы извлекли много положительного для матча против «Шахтера». Стиль игры несколько похож. «Ливерпуль» играет с фланговыми нападающими — Мо Салахом и Коди Гакпо, а «Шахтер» — с двумя бразильцами, которые играют на противоположных флангах в формации 4-3-3. Эта игра в Ливерпуле придает нам много уверенности.

Завтра решающий матч, полуфинал, важный матч для всех нас, важный матч для «Кристал Пэлас». Как всегда, это значительно облегчает нам задачу, подход тот же: мы всегда стремимся выиграть каждый матч, и именно это мы хотим сделать и завтра.

Что касается позитивного настроения в команде…

Это похоже [на настроение прошлого года накануне полуфиналов Кубка Англии]. У нас очень много матчей, сезон настолько длинный, что практически невозможно всегда играть на одинаково высоком уровне.

У нас был фантастический старт сезона, потом наша форма немного снизилась из-за травм, а также из-за большого количества матчей. Мы говорили, что важно, когда наступает решающий момент, быть в форме, быть в лучшей форме. Именно для этого игроки всегда работали.

Они очень усердно трудились, интенсивно тренировались и всегда стремились совершенствоваться. Это самое главное — не сказать «ладно, давайте просто отпустим это», — они действительно сосредоточены и всегда стараются отточить мельчайшие детали. Вот почему я считаю, что мы в хорошей форме, у нас все в порядке в Премьер-лиге и, конечно, в Лиге конференций.

Что касается выхода в очередной полуфинал с этой командой…

Игроки очень облегчают мне работу, потому что они всегда слушают, всегда выкладываются на полную на каждой тренировке.

Это легко, потому что я действительно люблю руководить этой группой игроков, ведь они так много отдают благодаря своему отношению. Честно говоря, я всегда стремлюсь к идеальной игре, но мы ее никогда не показывали. Я действительно очень требователен и настойчив, а игроки всегда стараются совершенствоваться. Я люблю работать с этими игроками.

Они усердно работают, но мы также весело проводим время, смеемся вместе, и именно в этом суть: получать удовольствие от работы, но и наслаждаться жизнью.

Это также поддержка игроков, которые впервые участвуют в европейских соревнованиях и добиваются значительных успехов. У нас было несколько игроков, дебютировавших в своих национальных сборных. Вот что мне действительно нравится как тренеру — то, что я и мы, вместе с моим тренерским штабом, можем поддерживать игроков и прекрасно проводить время вместе.

Что касается предыдущего матча «Пелеса» в Лиге конференций с «Динамо» (Киев), ещё одной украинской командой…

Обычно они играют по схеме 4-3-3, но «Динамо» (Киев) изменило её в матче с нами. Они выставили пять защитников, поэтому мы были очень удивлены. Я всегда с большим уважением отношусь к каждому сопернику, но, честно говоря, считаю, что индивидуальное мастерство «Шахтера» немного выше, чем у «Динамо» (Киев). Думаю, это видно по турнирной таблице – сейчас они опережают «Динамо» на 13 очков.

Состав команды «Шахтера» довольно интересен. В ее составе играют опытные игроки сборной Украины: обычно это вратарь, оба центральных защитника и полузащитник № 6. А также, в зависимости от ситуации, шесть или семь молодых бразильских игроков — техничных и быстрых футболистов.

Также следует отдать должное тренеру и Арди Турану. Это не только технический футбол. Эта команда также очень усердно работает в обороне, имеет четкую оборонительную структуру, играет в формации 4-4-2, очень хорошо перемещается и держится плотно, поэтому найти свободное пространство нелегко, а затем ждет контратак с помощью быстрых игроков. Это будет большой вызов для всех нас, но я считаю, что «Шахтер» немного опережает «Динамо» (Киев).

Что касается украинского футбола в целом…

Мне не так просто говорить об украинском футболе, ведь есть гораздо более важная проблема, которую нужно решить, прежде чем говорить о футболе, — но я испытываю огромное уважение ко всем, благодаря которым футбольная лига по-прежнему существует и матчи можно проводить даже несмотря на продолжающуюся там войну.

Украинский футбол — это очень техничный футбол. Сборная играет очень технично, и я помню, что они проиграли Швеции, имея почти 70% владения мячом. Игра основана на владении мячом, обычно в формации 4-3-3.

«Шахтер», пожалуй, лучшая команда в украинской лиге. Я смотрел их последний матч, они выиграли 3:1, причем сделали восемь замен — так что мы также просматривали матчи украинской лиги.

Мы хорошо подготовлены. Думаю, мои помощники всегда очень тщательно готовятся, просматривая множество матчей, и мы можем увидеть, в чём заключаются их сильные стороны, а также, возможно, их слабые места.

Но украинский футбол, на мой взгляд, — это очень техничный футбол, основанный на владении мячом. И «Шахтер», конечно, со всеми своими бразильскими игроками, играет именно так.

Что касается главных угроз «Шахтера»…

Честно говоря, у них много угроз. Нападающий, Элиас или Траоре. Их фланговые игроки — они всегда играют с инвертированными флангами: Алиссон, конечно, левой ногой, а затем Мейреллеш. Мы не знаем точно, потому что они постоянно ротируют состав, но обычно это Мейреллеш.

Затем у них есть хорошие полузащитники, которые всегда атакуют штрафную площадь, вместе с Исаке. Педринью не играл, он не участвовал в последнем матче, поэтому я не знаю, будет ли он готов завтра. Еще у них очень атакующие защитники с Педро Энрике на левом фланге.

У них много сильных сторон. Это команда, которая выиграла больше всего дриблингов в Лиге конференций. Это команда с самым высоким показателем владения мячом в Лиге конференций. Это команда, входящая в тройку лидеров по интенсивности игры в Лиге конференций. Итак, это означает, что они лидируют во многих очень важных аспектах, и именно поэтому мы относимся к ним с огромным уважением.

Для меня стиль игры очень важен. Они играют с широкими фланговыми игроками, но также отличаются хорошей ротацией, всегда совершают прорывы в тыл, а центральные защитники постоянно выводят мяч в центр поля.

И не просто отдают пасы на фланги, а постоянно играют, пытаясь найти игроков в свободной зоне с помощью быстрых комбинаций и пасов в два касания. Они всегда пытаются найти противоположный фланг с помощью своего № 8 или крайнего флангового игрока.

Они заходят в штрафную площадку. Они привыкли играть в центре поля. Они не любят подавать на фланги. Их тактика — это либо дриблинг, либо небольшие комбинации с двумя-тремя касаниями. Именно это мы должны контролировать. Именно это мы показали игрокам.

Таков их стиль. Я ожидаю, что они не изменят свой стиль. Думаю, они не могут изменить стиль, потому что у них нет в центре 2-метрового нападающего № 9, поэтому завтра они не начнут делать навесы.

Они хотят играть на траве, используя быстрые комбинации или дриблинг. Именно это мы должны контролировать. С другой стороны, мы считаем, что нашли несколько моментов, где можем создать свои моменты. Так что теперь все зависит от нас — сможем ли мы этим воспользоваться.

Что касается его послания игрокам…

Послание всегда одно и то же. Мы не говорим о результатах. Я рассчитываю, что всё решится на «Селхерсте», а не в первом матче.

Послание заключается в том, чтобы всегда оставаться собой, играть в нашем стиле, играть в наш футбол. Выражайте себя, играйте уверенно, старайтесь забивать голы.

Конечно, защищаться нужно всей командой, прилагать максимум усилий, чтобы не дать сопернику шансов. Но самое главное — играть в своем стиле. Мы оказались здесь, на этом этапе, именно потому, что сформировали свой характер, свою идентичность в том, как мы хотим играть.

Было бы полным безумием менять это сейчас, потому что у нас полуфинал или даже перед финалом. Мы всегда говорим: мы играем по-своему. А потом это спорт, можно проиграть, а можно выиграть, но я думаю, что если не показать свою индивидуальность и идентичность, то можно проиграть дважды. Это то, чего мы никогда не хотим.

Что касается того, сможет ли «Пелас» выиграть Лигу конференций…

На мой взгляд, когда ты участвуешь в турнире, вполне логично стремиться к победе. И, конечно, чем ближе ты подходишь к финалу, тем сильнее этого хочешь.

Когда ты играешь в полуфинале, это просто логично. Все четыре команды скажут одно и то же — я хочу сыграть в финале — потому что никто не скажет: «Ладно, нормально сыграть в полуфинале и проиграть».

Именно поэтому мы здесь, и это наша цель. Сможем ли мы ее достичь — не знаю, ведь, на мой взгляд, все команды, которые сейчас участвуют в турнире, заслуживают этого, поскольку прекрасно провели групповой этап и всегда выигрывали свои матчи в плей-офф. Так что посмотрим.

Мы стараемся избегать разговоров о победе. Мы всегда стараемся сосредоточиться на том, что мы хотим сделать, что мы должны сделать на поле, чтобы достичь наилучшего результата, и это всегда является следствием нашей игры. Напоследок, и это всегда мое послание игрокам: ты всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

Я считаю, что у нас есть огромное желание. Мы всегда уверены и верим, что способны победить любую команду, если покажем свою лучшую игру, и именно это мы и попробуем сделать завтра.

О перспективе выхода в финал европейского турнира…

Когда ты играешь в полуфинале… Я думаю, мы могли бы сыграть сегодня, и завтра всё равно были бы мотивированы и готовы к борьбе, ведь тогда в крови бурлит адреналин. Именно это я сегодня сказал игрокам. Когда мы все были ребятами, именно из-за этого мы и начали играть в футбол.

Когда смотришь по телевизору такие матчи, полуфиналы европейских турниров, то нет никаких оснований для усталости. Нет никаких оснований не наслаждаться этим.

Вот наш подход. Вот мой подход. Никогда не забывайте, почему мы начали играть в футбол.

Я помню, как много лет назад, еще маленьким мальчиком, я сидел перед телевизором с широко раскрытыми глазами и смотрел все эти европейские футбольные матчи. А теперь я могу стать частью этого.

Мне уже за 50, но я до сих пор люблю такие матчи. Я слышал, что завтра стадион будет почти полным, и это меня радует. Это то, к чему мы все стремимся: полный стадион, великолепная атмосфера, две сильные команды, полуфинал. Игра за трофей. Это лучшее, что может быть. Думаю, завтра обе команды покажут свою лучшую игру, – сказал Оливер.