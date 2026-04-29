Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»

Наставник Шахтера Арда Туран перед первым полуфинальным матчем Лиги конференций против Кристал Пэлас подтвердил, что намерен завоевать евротрофей уже в этом сезоне.

«Я хочу выиграть Лигу конференций. Хотим сделать это, однако самое важное – завтрашний полуфинал. Мы будем пробовать и думаем о главной цели, но основное – завтрашний поединок», – сказал Туран.

Первый полуфинал состоится 30 апреля, начало в 22:00.

Во втором полуфинале турнира сыграют Райо Вальекано и Страсбург.