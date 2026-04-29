Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Лига конференций
29 апреля 2026, 19:27 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:32
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»

Тренер подтвердил главную задачу на турнир

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран перед первым полуфинальным матчем Лиги конференций против Кристал Пэлас подтвердил, что намерен завоевать евротрофей уже в этом сезоне.

«Я хочу выиграть Лигу конференций. Хотим сделать это, однако самое важное – завтрашний полуфинал. Мы будем пробовать и думаем о главной цели, но основное – завтрашний поединок», – сказал Туран.

Первый полуфинал состоится 30 апреля, начало в 22:00.

Во втором полуфинале турнира сыграют Райо Вальекано и Страсбург.

По теме:
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Нам безразлично, когда играть»
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Арда Туран Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале остановились на трех кандидатурах главного тренера. Все – топы
Футбол | 29 апреля 2026, 19:25 1
В Реале остановились на трех кандидатурах главного тренера. Все – топы
В Реале остановились на трех кандидатурах главного тренера. Все – топы

На смену Альваро Арбелоа придет тренер с громким именем

Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29 апреля 2026, 00:03 78
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов

ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.04.2026, 00:34
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Футбол | 29.04.2026, 17:58
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
👏👏👏
Ответить
0
Кубок Конференций едет в Донецк. Скрыньте!
Ответить
0
Ну пусть хочет, это его право. Все хотят чего либо, но далеко не всегда это получают. Так жизнь устроена
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
А я "хочу Ларису Івановну" (Міміно)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
А я хочу эл энергию по 1,68. Но рыжему надо выиграть ЛК.
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 17
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 5
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем