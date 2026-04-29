Лига конференций29 апреля 2026, 19:27 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:32
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Тренер подтвердил главную задачу на турнир
Наставник Шахтера Арда Туран перед первым полуфинальным матчем Лиги конференций против Кристал Пэлас подтвердил, что намерен завоевать евротрофей уже в этом сезоне.
«Я хочу выиграть Лигу конференций. Хотим сделать это, однако самое важное – завтрашний полуфинал. Мы будем пробовать и думаем о главной цели, но основное – завтрашний поединок», – сказал Туран.
Первый полуфинал состоится 30 апреля, начало в 22:00.
Во втором полуфинале турнира сыграют Райо Вальекано и Страсбург.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2026, 19:25 1
На смену Альваро Арбелоа придет тренер с громким именем
Футбол | 29 апреля 2026, 00:03 78
Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов
Футбол | 29.04.2026, 00:34
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Футбол | 29.04.2026, 17:58
Комментарии 10
👏👏👏
Кубок Конференций едет в Донецк. Скрыньте!
Ну пусть хочет, это его право. Все хотят чего либо, но далеко не всегда это получают. Так жизнь устроена
А я "хочу Ларису Івановну" (Міміно)
А я хочу эл энергию по 1,68. Но рыжему надо выиграть ЛК.
Популярные новости
27.04.2026, 21:50 39
29.04.2026, 09:16 3
28.04.2026, 07:46 19
29.04.2026, 07:50 17
29.04.2026, 12:27 5
27.04.2026, 17:09 5
28.04.2026, 08:33 42
27.04.2026, 18:17 20