Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги

«Шахтер» завершил подписание контракта с талантливым бразильским футболистом. Донецкий клуб приобрел молодого нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.

По информации источника, украинский клуб завершил переход за 88 миллионов бразильских реалов (что составляет около 15 миллионов евро).

Бруниньо обычно играет на позиции нападающего, но может сыграть и правого вингера. На взрослом уровне он провел в этом сезоне 16 матчей и забил четыре гола.

Вероятно, что футболист присоединится к «горнякам» уже летом, а 16 апреля ему исполнится 18 лет, что позволяет переехать в Европу.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.