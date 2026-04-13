Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Бруниньо присоединится к донецкому клубу
«Шахтер» завершил подписание контракта с талантливым бразильским футболистом. Донецкий клуб приобрел молодого нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.
По информации источника, украинский клуб завершил переход за 88 миллионов бразильских реалов (что составляет около 15 миллионов евро).
Бруниньо обычно играет на позиции нападающего, но может сыграть и правого вингера. На взрослом уровне он провел в этом сезоне 16 матчей и забил четыре гола.
Вероятно, что футболист присоединится к «горнякам» уже летом, а 16 апреля ему исполнится 18 лет, что позволяет переехать в Европу.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.
Я фанат Динамо більше 20 років, звісно динамо вже останні 15 років таке добро і близько не купить , коли бюджет 30-35 млн що поробиш...але діло не в цьому діло, можна знайти толкового і за 5 і за 8 млн, але це треба шукати , напрягатись...а не привозити огунданів)) бленуців))