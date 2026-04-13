  Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
13 апреля 2026, 20:23 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:35
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги

Бруниньо присоединится к донецкому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

«Шахтер» завершил подписание контракта с талантливым бразильским футболистом. Донецкий клуб приобрел молодого нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.

По информации источника, украинский клуб завершил переход за 88 миллионов бразильских реалов (что составляет около 15 миллионов евро).

Бруниньо обычно играет на позиции нападающего, но может сыграть и правого вингера. На взрослом уровне он провел в этом сезоне 16 матчей и забил четыре гола.

Вероятно, что футболист присоединится к «горнякам» уже летом, а 16 апреля ему исполнится 18 лет, что позволяет переехать в Европу.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.

Арда ТУРАН – о ничьей с ЛНЗ, критике УАФ и решении Ахметова
МАРКЕВИЧ: «Ничья – хороший результат для ЛНЗ, а Шахтер хотел большего»
Ефим КОНОПЛЯ: «Не тот результат, которого мы заслуживаем»
трансферы чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ Бруниньо (Бруно Брага Рамос)
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13 апреля 2026, 08:41 6
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком

Боксер додумался выйти на ринг под звуки сигнала воздушной тревоги

Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Футбол | 13 апреля 2026, 20:04 0
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»

Ламин Ямаль обещает, что его команда будет биться в Мадриде

Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13.04.2026, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
Футбол | 13.04.2026, 04:02
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Водные виды | 13.04.2026, 15:10
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Як завжди дебільна назва статті.
У ці новині все перекрасне, тільки Олійченко.. автор не в тему 😁 тому не віримо 😏
А в гривнях там ще цікавіше вийде😂
а в попугах я ще довший)))
Відповідно для чого того Кауан Еліаса за 20 купляли?) Це типу траоре на вихід ? + той лука+ мейреліш + я вже запутався)) але прикольно най буде
Я фанат Динамо більше 20 років, звісно динамо вже останні 15 років таке добро і близько не купить , коли бюджет 30-35 млн що поробиш...але діло не в цьому діло, можна знайти толкового і за 5 і за 8 млн, але це треба шукати , напрягатись...а не привозити огунданів)) бленуців))
Це для того щоб 3:2 виграти у Лнз?
А Сурки покупают каких-то скамеечников из третьих лиг!
Братуха Перейры да Силвы из Карпат?
Даже 88 млн не жаль Президенту, чтобы ещё больше усилить Шахтёр! Но будем ждать официальных новостей
Могли б вже написати за 651 млн в заголовку! Х улі стримувати себе?
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
13.04.2026, 00:40 18
Футбол
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 93
Футбол
