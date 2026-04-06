Решение принято. Шахтер получил предложение по нападающему и рискнул
Траоре мог покинуть клуб прошлой зимой
Донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.
Несмотря на отсутствие активности на рынке, «горняки» получили конкретное предложение от «Антверпена». Бельгийцы предлагали около 500 тысяч евро и 40% от последующей продажи нападающего, однако украинский клуб отказался от сделки.
Известно, что контракт Траоре истекает уже этим летом, поэтому существует риск потерять игрока бесплатно. В то же время интерес к форварду также проявляли другие клубы, в частности «Легия».
В «Шахтере» пока не определились, будут ли предлагать футболисту новый контракт. Отметим, что Траоре является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
