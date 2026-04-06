  4. Решение принято. Шахтер получил предложение по нападающему и рискнул
06 апреля 2026, 04:32
Решение принято. Шахтер получил предложение по нападающему и рискнул

Траоре мог покинуть клуб прошлой зимой

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.

Несмотря на отсутствие активности на рынке, «горняки» получили конкретное предложение от «Антверпена». Бельгийцы предлагали около 500 тысяч евро и 40% от последующей продажи нападающего, однако украинский клуб отказался от сделки.

Известно, что контракт Траоре истекает уже этим летом, поэтому существует риск потерять игрока бесплатно. В то же время интерес к форварду также проявляли другие клубы, в частности «Легия».

В «Шахтере» пока не определились, будут ли предлагать футболисту новый контракт. Отметим, что Траоре является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
500 тисяч євро? Цей футболіст коштує разів так в 50 більше. І плювати, що в нього закінчувався контракт. У Гаррі Кейна теж закінчувався контракт, але чомусь в Баварію перейшов за 100 мільйонів.
