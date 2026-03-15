Украина. Премьер лига15 марта 2026, 07:55 |
Забивной игрок Шахтера сообщил, что согласился играть за польский клуб
Траоре рассказал о предложении от «Легии»
Буркинийский форвард Лассина Траоре мог зимой перейти в польскую Легию, но остался в Шахтере, чтобы помочь команде в еврокубках.
«Легия» хотела подписать со мной контракт этой зимой, и это выглядело привлекательно. Я был открыт к этому, потому что это большой клуб, несмотря на их место в таблице. Но трансфер не состоялся: «Шахтер» не хотел терять нападающего во время зимнего перерыва», – рассказал Траоре в интервью Goal.pl.
Во второй части сезона Лассина Траоре провел три матча и забил четыре гола.
Читайте также:Перевоплощение Лассины. Продлит ли Шахтер контракт с Траоре?
