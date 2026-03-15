Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забивной игрок Шахтера сообщил, что согласился играть за польский клуб
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 07:55 |
Забивной игрок Шахтера сообщил, что согласился играть за польский клуб

Траоре рассказал о предложении от «Легии»

Буркинийский форвард Лассина Траоре мог зимой перейти в польскую Легию, но остался в Шахтере, чтобы помочь команде в еврокубках.

«Легия» хотела подписать со мной контракт этой зимой, и это выглядело привлекательно. Я был открыт к этому, потому что это большой клуб, несмотря на их место в таблице. Но трансфер не состоялся: «Шахтер» не хотел терять нападающего во время зимнего перерыва», – рассказал Траоре в интервью Goal.pl.

Во второй части сезона Лассина Траоре провел три матча и забил четыре гола.

трансферы Шахтер Донецк Легия Варшава Лассина Траоре чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: goal.pl
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем