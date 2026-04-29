Атлетико Мадрид

29 апреля на Метрополитано пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором Атлетико встретится с Арсеналом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда при Симеоне многого добилась, но, с другой стороны, трофеев не было уже давно. Более того, сейчас вместо борьбы с Барселоной и Реалом в Примере гранд даже третье место терял. Так было в 2024-м, когда выше оказалась пиковая Жирона, так и сейчас, когда лучше смотрится Вильярреал. Да, весной там бросили играть, и надеялись все компенсировать успехом в кубке. Но финал Копы по пенальти был проигран Реалу Сосьедад.

Остается только один турнир, но он же и главный - Лига чемпионов. Нельзя сказать, что в нем испанцы так уж впечатляли - выигрывали половину матчей что в основном раунде (его закончили с четырнадцатью очками), что в плей-офф. Но, главное, после слабого Брюгге и кризисного Тоттенхэма прошли в стыках и Барселону, подтвердив право быть в числе полуфиналистов.

Арсенал

Клуб при Артете рос, но если три года назад второе место в АПЛ выглядело как достижение, то в 2025-м уже рассматривалось как топтание на месте. Ну, а сейчас можно вообще-то на внутренней арене и вовсе опозориться. Долго лондонский гранд там лидировал, но весной проиграл Сити сначала в финале Кубка Лиги, а недавно - и в рамках Премьер-Лиги, позволив себя там наконец-то догнать. Еще и между этими неудачами вылетел в кубке, уступив там Саутгемптону, что все еще играет в Чемпионшипе!

Спад в игре и результатах англичан был заметен и в Лиге чемпионов. После стопроцентного результата в основном этапа, с восемью победами, они только в концовке спаслись от поражения в Леверкузене. Байер хотя бы дома уверенно, 2:0, обыграли, а вот со Спортингом в четвертьфинале все решил единственный гол.

Статистика личных встреч

В 2018-м году в плей-офф Лиги Европы чуть лучше были испанцы: 1:1 и 1:0. Зато в октябре они уступили в Лондоне 0:4.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей. Но сейчас вряд ли наставники будут рисковать - стоит ждать тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).