Канониры устояли в Мадриде. Атлетико и Арсенал сыграли вничью
Команды обменялись реализованными пенальти
В Мадриде состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом».
В первом тайме команды действовали достаточно осторожно. «Канониры» долго разыгрывали позиционные атаки, а хозяева поля пытались отвечать своими выпадами. Первый опасный момент состоялся у ворот «Арсенала»: Альварес из центральной зоны пробил в угол, но Райя сыграл надежно, в прыжке отбив мяч. У противоположных ворот возникла голевая ситуация после удара Мадуэке, но вингер лондонской команды не попал в цель.
Перед перерывом «Арсенал» неожиданно открыл счет в матче. Арбитр усмотрел нарушение правил в штрафной хозяев со стороны Ганцко, который атаковал Дьекереша, и указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти точным ударом реализовал сам Дьекереш.
«Матрасники» агрессивно начали вторую половину встречи и начали создавать угрозы воротам. Со штрафного немного не попал в цель Альварес, а Лукман из угла штрафной не пробил голкипера. Вскоре арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико» после того, как мяч попал в руку Уайта. Альварес с «точки» не промахнулся.
В дальнейшем «матрасники» владели преимуществом и активно пытались вырвать победу. Близок к успеху был Гризманн, после удара которого мяч попал в перекладину, а Лукман из убойной позиции пробил бесхитростно для голкипера. В конце поединка арбитр снова назначил пенальти в ворота мадридской команды, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.
Матч завершился вничью, и через неделю соперники встретятся в Лондоне.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.
«Атлетико» – «Арсенал» – 1:1
Голы: Альварес (56, пенальти) – Дьекереш (44, пенальти)
Предупреждение: Ганцко (78)
«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Лукман, Кардосо (Молина, 88), Коке, Симеоне (ле Норман, 46), Альварес (Баэна, 77), Гризманн.
«Арсенал»: Райя, Инкапье, Габриэл, Салиба, Уайт (Москера, 86), Райс, Субименди, Эдегор (Эзе, 58), Мартинелли (Троссар, 68), Дьекереш (Жезус, 68), Мадуэке (Сака, 68).
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Стадион «Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Зрозуміло , що все вирішиться в Лондоні
И было так близко к 1-2, но словно сама Фортуна вмешалась, дабы он не угадал... 🙃
Яркие голевые
ККР 5-6 ДК => ПСЖ 5-4 БМ
И за ними следовали:
ЛНЗ 1-1 М => Атл М 1-1 Арс 🙃