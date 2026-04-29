  Канониры устояли в Мадриде. Атлетико и Арсенал сыграли вничью
29.04.2026 22:00 – FT 1 : 1
29 апреля 2026, 23:58 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:17
Канониры устояли в Мадриде. Атлетико и Арсенал сыграли вничью

Команды обменялись реализованными пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

В Мадриде состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом».

В первом тайме команды действовали достаточно осторожно. «Канониры» долго разыгрывали позиционные атаки, а хозяева поля пытались отвечать своими выпадами. Первый опасный момент состоялся у ворот «Арсенала»: Альварес из центральной зоны пробил в угол, но Райя сыграл надежно, в прыжке отбив мяч. У противоположных ворот возникла голевая ситуация после удара Мадуэке, но вингер лондонской команды не попал в цель.

Перед перерывом «Арсенал» неожиданно открыл счет в матче. Арбитр усмотрел нарушение правил в штрафной хозяев со стороны Ганцко, который атаковал Дьекереша, и указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти точным ударом реализовал сам Дьекереш.

«Матрасники» агрессивно начали вторую половину встречи и начали создавать угрозы воротам. Со штрафного немного не попал в цель Альварес, а Лукман из угла штрафной не пробил голкипера. Вскоре арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико» после того, как мяч попал в руку Уайта. Альварес с «точки» не промахнулся.

В дальнейшем «матрасники» владели преимуществом и активно пытались вырвать победу. Близок к успеху был Гризманн, после удара которого мяч попал в перекладину, а Лукман из убойной позиции пробил бесхитростно для голкипера. В конце поединка арбитр снова назначил пенальти в ворота мадридской команды, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Матч завершился вничью, и через неделю соперники встретятся в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.

«Атлетико» – «Арсенал» – 1:1

Голы: Альварес (56, пенальти) – Дьекереш (44, пенальти)

Предупреждение: Ганцко (78)

«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Лукман, Кардосо (Молина, 88), Коке, Симеоне (ле Норман, 46), Альварес (Баэна, 77), Гризманн.

«Арсенал»: Райя, Инкапье, Габриэл, Салиба, Уайт (Москера, 86), Райс, Субименди, Эдегор (Эзе, 58), Мартинелли (Троссар, 68), Дьекереш (Жезус, 68), Мадуэке (Сака, 68).

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО – АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов составляет уже 13 матчей
Альварес превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов
Альварес стал первым игроком Атлетико с 10 голами в одном сезоне ЛЧ
Снитко,ты в адеквате? Выстояли? 
Или ВАР использовали не так?!
В принципі саме такоїї гри і очікували від Арсенала та Атлєтіко. Пенальті обидва можно було не ставить, а можна і поставить було.
Зрозуміло , що все вирішиться в Лондоні
Цікаво, а ті виродки на варі, мають з собою телефони? Чи якісь засоби звʼязку? Бо дуже часто бувають такі моменти, коли здається, що хтось зі сторони  вмішується і навіть дає якісь команди на ті чи інші рішення. І в УПЛ таких історій пару трійку памʼятаю і тут якось ну дуже підозріло було з третім не пенальті
И правду говорили, что у Remark прогнозы наоборот. "Нічиєї не повинно бути" (в анонсе)🤪
И было так близко к 1-2, но словно сама Фортуна вмешалась, дабы он не угадал... 🙃
Я на 38ой минуте выключил этот матч. Ответную игру смотреть не буду. Жду Бавария - ПСЖ. 
Шипами на ногу стал, клоун смотрит ВАР и показывает: нет пенальти.
ЛНЗ та Металiст не порадували…
Перший полуфінал  ПСЖ - Баварія був більш цікавим і видовищним. І по якості гри теж сподобався більше. Але і в цьому матчі було дуже багато боротьби. І результат гри, мабуть, справедливий. 
📃Эти матчи ЛЧ точно по сценарию воскресного тура УПЛ.
Яркие голевые
ККР 5-6 ДК => ПСЖ 5-4 БМ
И за ними следовали:
ЛНЗ 1-1 М => Атл М 1-1 Арс 🙃
Поліцай відкрий рахунок,поліцай зрівняв рахунок,він же чуть не виграв з Арсом,але передумав,а так матч напружений,ще напружений,але без...,та ще й після вчорашнього *гольового збочення*ну таке.
судейка конечно - загнался ... пенка Ателтико левая, чистую Арсу не дал вторую ... 
