Атлетико Мадрид

29 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Испания) и «Арсенал» (Англия).

Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в этом поединке были забиты с пенальти.

Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 29 апреля

Атлетико – Арсенал – 1:1

Голы: Альварес, 55 (с пенальти) – Дьекереш, 44 (с пенальти)

ГОЛ, 0:1! Виктор Дьокериш, 44 мин.

ГОЛ, 1:1! Хулиан Альварес, 55 мин.