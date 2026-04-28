Атлетико Мадрид

В среду, 29 апреля, состоится полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Арсенал». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В девяти предыдущих матчах «матрасники» одержали всего две победы. Команда Диего Симеоне не смогла завоевать Кубок Испании, уступив «Реалу Сосьедад» в серии пенальти. В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридцы по сумме двухматчевого противостояния оставили за бортом турнира «Барселону». «Арсенал» на предыдущей стадии главного клубного евротурнира не без труда прошел португальский «Спортинг»: в полуфинал «канониров» вывел всего один результативный удар. Лондонская команда лидирует в своем национальном чемпионате, но борьба за титул в Англии сейчас в самом разгаре.

